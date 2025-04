Bis Ende April müssen rund 900 Geflüchtete aus ihren Unterkünften in München ausziehen. Bis Ende Juni trifft es nochmals weitere 300. Es handelt sich überwiegend um Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Sie sind aktuell noch in Hotelzimmern in der Stadt untergebracht, weil man aufgrund des Platzmangels in München auf schnelle Lösungen angewiesen war. Nun will der Freistaat aber nicht mehr für diese Kosten aufkommen - Ende März kam die Mitteilung von der Regierung von Oberbayern.