Bei Reinigungsarbeiten hat ein Mitarbeiter der Floriansmühle am Kraftwerk eine weibliche Leiche gefunden. Die Münchner Polizei versucht nun, die Identität der Toten zu klären, die bereits am Montag entdeckt wurde. Die Frau trug weder Ausweise noch andere Gegenstände bei sich, die ihre Identität klären könnten. Vermutet wird allerdings, dass die Frau aus dem Raum München kommt. Der Garchinger Mühlbach, an dem das Kraftwerk liegt, zweigt am Aumeisterweg vom Schwabinger Bach ab.