Als Florian Kraus im Februar 2021 sein Amt als Stadtschulrat antrat, ging es vor allem um Krisenbewältigung. Es war mitten in der Corona-Pandemie, Schulen schwankten zwischen Distanz- und Wechselunterricht. Das Bildungsreferat musste Tests organisieren, Maskenvorgaben umsetzen und Luftfiltergeräte bestellen. Fast sechs Jahre später ist die Pandemie eine entfernte Erinnerung. Und in der Wahrnehmung dieses größten aller städtischen Ministerien, das nicht nur für Bildung, sondern auch für den Sport zuständig ist, hat sich einiges verschoben.

Am vergangenen Samstag ist München zur deutschen Bewerberstadt für Olympia gekürt worden. Die Aussicht auf Olympische Spiele beflügelt die Stadträte, das ist am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats im Großen Ratssaal spürbar. Fast könnte man meinen, die Behörde müsste umbenannt werden, in „Referat für Olympia, Schulen und Kitas“. Schon bei seinem Plädoyer für die Wiederwahl seines Parteifreundes Kraus beginnt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Sebastian Weisenburger nicht etwa mit dem Schulbau, dem Ausbau von Kitaplätzen oder der Ganztagsbetreuung, sondern nennt an erster Stelle die Olympia-Bewerbung und andere Sportgroßereignisse.

In einer Tradition beliebter Stadtschulräte müsse man erst einmal seine Position finden, sagt Weisenburger. Kraus aber manage die Herausforderungen „mit einer Ruhe, Gelassenheit und Souveränität, die bemerkenswert ist“. Er habe als Referent überzeugt, würde das aber selbst nie so sagen, sondern lobe immer die gute Teamarbeit. „Du bist quasi der Harry Kane der Referentinnenbank“, sagt Weisenburger an Kraus gerichtet. Der Vergleich mit dem FC-Bayern-Stürmer soll bedeuten, dass der Stadtschulrat bescheiden, aber leistungsstark sei – „ein Schlüsseltransfer“ sei er gewesen.

Die Grünen haben das Vorschlagsrecht für den Job an der Spitze des Referats mit seinen mehr als 15 500 Mitarbeitern und einem Haushaltsvolumen von 1,9 Milliarden Euro. Als sie Kraus vor sechs Jahren erstmals nominierten, schlug ihnen teils massive Kritik entgegen. Als Volljurist war der heute 50-Jährige für das Amt qualifiziert, doch die Opposition bemängelte seine fehlende Berufserfahrung im pädagogischen Bereich und warf den Grünen vor, es handle sich um eine klassische Parteibuchbesetzung. Kraus hatte zuvor in einer auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei gearbeitet.

In seine zweite Amtszeit startet Kraus nun mit deutlich mehr Rückenwind. Auch seine früheren Kritiker hat der Stadtschulrat zumindest teilweise überzeugt. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Der Referent stehe dafür, dass Familien bald wieder für den Kindergarten zahlen müssen, und im Schulbauprogramm komme nicht alles so voran, „wie wir es uns wünschen würden“. Den Ausschlag gegeben habe letztlich aber die anstehende Olympia-Bewerbung. „Es wäre falsch, ausgerechnet jetzt den Mann an der Spitze des für Sport zuständigen Referats auszutauschen.“

Der Referatschef hat die Kitaförderung neu entwickelt

Anne Hübner, Fraktionschefin der SPD, verwies darauf, dass das Referat unter Kraus eine gute Lösung für die Kitaförderung ausgearbeitet habe, nachdem ein Gericht die frühere Münchner Förderformel für rechtswidrig erklärt hatte. Die fachliche Kritik vonseiten der CSU sei „ungerecht“: Die Kindergartengebühren und die Verzögerungen bei der Schulbauoffensive seien der finanziellen Situation der Stadt geschuldet.

Mit 62 von 76 gültigen Stimmen, also einem Ergebnis von 81,6 Prozent, wählt der Stadtrat Kraus schließlich erneut zum Chef des Referats für Bildung und Sport. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) gratuliert ihm zum „hervorragenden Ergebnis“ und bittet das Olympia-Team nach vorne, um sich zu bedanken, „für die Vorarbeit“, die dazu geführt habe, dass München nun die deutsche Bewerberstadt ist. „Geschenke“, so der OB, „gibt’s dann, wenn wir auch auf internationaler Ebene die Spiele geholt haben“.

Olympia, sagt Florian Kraus später am Rande der Sitzung, biete eben eine hervorragende Projektionsfläche. Den allergrößten Teil der Zeit ist er freilich mit anderen Themen beschäftigt. Also, wie steht die Münchner Bildungslandschaft da nach fast sechs Jahren?

Bei den Krippenplätzen können die Eltern inzwischen oft auswählen

Beim Ausbau der Kita-Landschaft ist viel vorangegangen. Vorbei sind offenbar die Zeiten, in denen Eltern bangen mussten, ob sie einen Krippenplatz für ihr Kind bekommen. Im Gegenteil: Oft könnten die Eltern mittlerweile sogar zwischen zwei oder drei Angeboten auswählen, sagt Kraus. Gut 2600 Krippenplätze und knapp 5000 Kindergartenplätze sind seit Ende 2021 hinzugekommen. Zu dem guten Versorgungsgrad insbesondere bei Kindern unter drei Jahren trägt aber auch der Geburtenrückgang einen Teil bei.

Soll der Kita-Ausbau also künftig zurückgefahren werden? Die langfristigen Prognosen des Planungsreferats rechneten immer noch mit einem Wachstum der Stadt, sagt Kraus. Daran müsse sich sein Haus orientieren. Man wolle aber künftig prüfen, kleinere Kitas zusammenzulegen. Außerdem will er in seiner zweiten Amtszeit das Thema Inklusion stärker angehen. „Wir wollen die Betreuungsqualität für Kinder mit speziellem Förderbedarf erhöhen.“

Viel getan hat sich auch bei der Ganztagsbetreuung für Schulkinder. Zum Start des aktuellen Schuljahres wurden 87 Prozent der Grundschulkinder ganztägig betreut. Alle Münchner Erstklässler, für die der Bedarf fristgerecht gemeldet wurde, haben nach Angaben des Referats einen Platz bekommen. Auch beim Ganztag und bei der Ferienbetreuung gebe es künftig vor allem im Förderschulbereich noch viel zu verbessern, sagt Kraus.

Beim Thema Inklusion hat die Mango-Koalition im Rathaus seinem Referat auch einen politischen Auftrag mitgegeben: Eine Schule soll zur Inklusionsschule entwickelt werden. Und noch eine Aufgabe hat sich im vergangenen Hitzesommer als sehr drängend erwiesen, als Schülerinnen und Schüler bei 30 Grad in den Klassenzimmern schwitzten: Den Hitzeschutz müsse man künftig viel stärker mitdenken, betont der Stadtschulrat.