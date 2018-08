9. August 2018, 18:55 Uhr München Florenz

72 Museen in 72 Stunden für 72 Euro - damit werben die Anbieter der FirenzeCard in Florenz. Einmal bezahlt können Touristen sich die Uffizien ebenso anschauen wie Michaelangelos David in Galleria dell'Accademia, den Boboli-Garten, den Campanile von Giotto und das Baptisterium am Dom. Die Aufzählung zeigt das Problem: 72 Museen in drei Tagen sind nicht zu schaffen, ja nicht einmal alle Highlights in der mit Sehenswürdigkeiten doch reichlich ausgestatteten Stadt lassen sich in der Zeit besichtigen. Der Vorteil der FirenzeCard ist tatsächlich ein anderer: Die Inhaber müssen sich nicht in den langen Schlangen anstellen, sondern können die "Fast Lane" benutzen - was auch funktioniert. Das merkt man spätestens, wenn man zwei Stunden vor dem Dom steht. Der ist nämlich in der Karte nicht enthalten.