Als Flora auf der Bühne des Milla Clubs steht, passiert etwas, das in Clubs selten geworden ist: Der Raum hört zu. Eben noch war es laut gewesen, voll, ein ausverkaufter Abend der Veranstaltungsreihe „Ohne Fans“. Gespräche, Gläserklirren, dieses übliche Grundrauschen. Dann setzt sie an – und plötzlich wird es still. Nicht höflich still, sondern aufmerksam. So still, wie es an diesem Abend sonst kaum mehr wird.

Flora Komarek ist 24, kommt aus München, schreibt und produziert ihre Songs selbst. Ihre Stimme klar und melodiös, verletzlich vielleicht, aber nie zerbrechlich. Sie trägt mühelos durch den Raum, ebenso selbstverständlich wie die große E-Gitarre. Es ist nicht ihr erstes Konzert, doch dieser Moment gehört zu jenen Augenblicken, in denen sich etwas ordnet: Raum, Publikum, Stimme – alles scheint für einen Moment an seinem Platz zu sein.

Als Kind spielte sie Cello, klassisch ausgebildet, übte Stücke von Gabriel Fauré. Melancholische, weit ausschwingende Melodien, die sich tief ins Gedächtnis graben. Harmonien, die einen lange begleiten, auch wenn man später ganz andere Musik macht. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich diese Sehnsucht nach Weite auch in ihren eigenen Songs wiederfindet. Lange dachte sie, der klassische Weg müsse über ein Musikstudium führen: Struktur, Technik, Theorie. Doch bald merkte sie, dass genau diese Ordnung ihr etwas nahm – Zeit, Mut, Freiraum, für ihre eigene Musik.

Also wechselte sie – weg von der Musik, hin zur freien Kunst in Düsseldorf. Dort arbeitet sie heute multimedial: mit Collagen, Texten, Zeichnungen, Fotografien und Videos. „Ich probiere es gerade aus“, sagt sie. Und genau das fühlt sich im Moment richtig an.

Früher nahm sie sich vielleicht zu ernst genommen, sagt sie heute. Jetzt versteht sie ihre Arbeit als Prozess – etwas, das wachsen darf, ohne sofort perfekt sein zu müssen. Dieser Gedanke helfe ihr enorm bei der Entstehung neuer Musik.

Ihr neuer Song „Crescent“, der im April erscheinen soll, klingt nach einer neuen Flora: schneller, rhythmischer, mutiger. Eine bewusste Abkehr vom vertrauten Bild der jungen Songwriterin, die nur traurige Songs schreibt. Der Moment, in dem sie sich traut, mit ihrer Musik Raum einzunehmen. „Er klingt für mich nach Frau, die sich traut mit ihrer Kreativität Raum einzunehmen“, sagt sie.

Ihre Songs bewegen sich irgendwo zwischen Dream-Pop und introspektivem Songwriting – atmosphärisch und gleichzeitig nah. Wenn sie selbst eine Referenz nennen will, dann vielleicht Beach House, mit ihren schwebenden Klangflächen, die Raum lassen für Stimmen, Gedanken, Gefühle. Aber Referenzen sind für sie ohnehin nur Annäherungen.

München war der Ort, an dem alles begann. Eine gute Stadt, sagt sie, um erste Erfahrungen zu sammeln, um aufzutreten und eine Szene kennenzulernen. Es gibt kleine Clubs, Förderprogramme, Veranstaltungsreihen. Orte, an denen junge Musikerinnen auftreten können. Gleichzeitig fiel ihr eigener Anfang in eine merkwürdige Zeit. Während der Corona-Jahre begann sie intensiver zu schreiben und aufzutreten. Vieles war damals reduziert, distanzierter. Konzerte fanden statt, aber anders. Szenen existierten, aber sie fühlten sich weniger greifbar an. Vielleicht erklärt das auch die leise, suchende Qualität ihrer ersten Songs. Sie probierte sich auch unter dem Namen Montalamon aus und später auch im Duo Soft Spot.

Eine ihrer ersten Auftrittserinnerungen erzählt sie heute fast beiläufig. 2021, bei „Vorhang auf Giesing“, spielt sie ihr erstes Konzert allein, nur Gitarre und Gesang. Beim Soundcheck bemerkt sie plötzlich, dass etwas Entscheidendes fehlt: ein Klinkenkabel. Sie hatte schlicht nicht gewusst, dass sie eines mitbringen muss. Ein Freund fährt zu ihr nach Hause, holt eines – das Konzert kann stattfinden.

Ein anderes Mal wurde sie vom Feierwerk für das Förderprogramm „Sprungbrett“ ausgewählt. Sie sagte jedoch ab – aus Nervosität. Damals, sagt sie, sei sie zu schüchtern gewesen, um allein gegen Bands anzutreten. Heute würde sie wohl anders reagieren.

Vor allem aber geht es ihr ums Ausprobieren. „Ich will herausfinden, was meine Musik eigentlich alles sein kann“, sagt sie. Dafür will sie mehr wagen und auch Songs veröffentlichen, mit denen sie selbst noch nicht ganz zufrieden ist. Der perfekte Raum für ihre Musik, sagt sie, sei ohnehin kein geografischer Ort. Eher ein Zustand. Ein Raum, in dem Neugier größer ist als Angst.

„Eigentlich wünsche ich mir nur, dass ich nie aufhöre, Musik zu schreiben“, sagt sie. Jeder Song sei eine Momentaufnahme dessen, wer sie gerade ist.

Der Prozess sei ohnehin das Wichtigste. Neue Songs schreiben, Ideen ausprobieren, weitergehen. Resonanz und Publikum seien schön, aber sie kämen erst danach. Vielleicht liegt genau darin dieser „richtige Ort“ für ihre Musik: nicht fest verankert, sondern irgendwo dazwischen. Zwischen Bühne und Atelier, zwischen Schreiben, Zeichnen und Produzieren – und in jenem Moment, in dem ein ganzer Club plötzlich verstummt.