Bierdeckel liegen neben High Heels und Hackebeile neben Jesus-Bildern – der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese ist schon ein besonderes Phänomen. Traditionell geht es hier an diesem Tag zu wie ein paar Monate später beim Oktoberfest. Vom Goetheplatz aus schieben sich die Menschen schon am Vormittag dicht an dicht Richtung Theresienwiese, die übersät ist mit Ständen und Verkaufstischen, so weit das Auge reicht. Und es sind nicht nur Münchner, die ihren überflüssigen Hausrat verscherbeln wollen.

Aus ganz Europa reisen Händler an und verleihen dem Treiben ein wenig internationales Flair. Voriges Jahr wäre das Spektakel wegen Kälte und Regen fast noch abgesagt worden, dennoch kamen 30000, die Wind und Wetter trotzten auf der Jagd nach einem Schnäppchen. Echte Flohmarktgänger kann eben nichts abschrecken. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter diesmal mitspielt, wenn es am Samstag, 26. April wieder losgeht.

Wer seine Waren anbieten möchte, muss sich vorher anmelden über den städtischen Anbieter München Ticket, entweder online oder in den Vorverkaufsstellen. Organisiert wird er seit 30 Jahren vom Bayerischen Roten Kreuz, das die Einnahmen aus Stand- und Parkplatzgebühren für den guten Zweck verwendet, etwa für die Ausbildung und Ausrüstung ehrenamtlicher Helfer im Sanitäts- und Betreuungsdienst, im Katastrophenschutz und der Wasserwacht. Besucher haben von 7 bis 16 Uhr Zeit für ihren Einkaufsbummel, wobei es sicher noch nie jemand zu jedem Stand geschafft hat. Wer hier wahre Schätze ergattern will, muss also sehr früh aufstehen.

Die besonderen Kleinen

Nicht nur Kruscht und Plunder lässt sich auf Flohmärkten erstehen, auch seltene Schönheiten finden sich darunter, etwa handgefertigte Hüte und Designerschuhe. (Foto: Catherina Hess)

Krims und Krams – gibt es eine bessere Beschreibung für einen Flohmarkt? Und genau so nennt der Bahnwärter Thiel seinen eigenen Flohmarkt in der Tumblingerstraße. Am 27. April und 11. Mai von 14 Uhr an gibt es bei „Krims & Krams“ so ziemlich alles, was junge Menschen gerne kaufen: coole Klamotten, Kunst und andere kleine Schätze; dazu gibts Livemusik von lokalen Bands. Der Flohmarkt des Wannda Circus wird am 15. Juni von 13 bis 19 Uhr auf dem Circus-Gelände in Freimann in den Zelten und außen seinen Platz haben, mit Livemusik und DJ.

Einen besonders nachhaltigen Flohmarkt gibt es am Schatzbogen: Der MS Bazar unterstützt mit Spenden bayerische Multiple-Sklerose-Betroffene und ihre Angehörigen. Was ursprünglich als kleiner Flohmarkt in einer Privatwohnung begonnen hat, ist in mehr als 40 Jahren zu einem der größten, ehrenamtlich geführten Wohltätigkeits-Basare Deutschlands geworden. Schönes und Wertvolles für einen guten Zweck – unter diesem Motto öffnet der MS Bazar mehrmals im Jahr seine Türen, im Sommer am 23. und 24. Mai.

Trödeln bei Nacht

Eine besonders heimelige Atmosphäre bekommen Nachtflohmärkte wie der in Wasserburg durch die dezente Beleuchtung und die vielen Lichtlein und Lämpchen, die zwischen den Waren stehen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Bei Nacht durch Gässchen schlendern und zwischen all den Lämpchen und Lichtlein, die die Standbetreiber zwischen ihre Trödelware platzieren, nach Rarem stöbern, das hat schon was. Ein ganz besonders charmanter Nachtflohmarkt ist der in Wasserburg am Inn am 1. August ab 19 Uhr. Mit Taschen- oder Stirnlampe ausgerüstet geht es durch Herrengasse, Kirchhofplatz und Schustergasse auf der Suche nach kleinen Schätzen, dazwischen bietet die wunderschöne Altstadt viele Möglichkeiten zur Einkehr.

Der bekannteste Nachtflohmarkt in München, der Midnightbazar, ist dieses Jahr mit neuem Konzept und einem festen Standort in der alten Paketposthalle in der Arnulfstraße 195–199 durchgestartet. Der Markt vereint nun unterschiedliche Formate: Design- und Vintagemärkte sowie Food- und Kunstevents sollen Kreative, Händler und Besucher gleichermaßen anziehen. Jeweils freitags und samstags hat der besondere Markt von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Am Samstagvormittag gibt es einen Kinderflohmarkt mit Kinderprogramm. Nächste Termine sind der 2. und 3. Mai.

Sobald die Dämmerung hereinbricht, werden auch hier die Kerzen angezündet: Eine ganz besondere Atmosphäre herrscht auch beim Glonner Nachtflohmarkt rund um den Maibaum. Am 12. Juli von 18 Uhr an kann man bis in die Nacht hinein ergattern, was Keller und Speicher der Bürger zu bieten haben. Die Band Mardi Gras sorgt für Stimmung, es gibt Tanzeinlagen der Vereine und andere Vorführungen. Der in ehrenamtlicher Arbeit erzielte Reinerlös kommt sozialen und anderen förderungswürdigen Projekten in Glonn zugute.

In Höfen und Gärten

Wahre Schätze und alter Krempel: Auf den Hinterhofflohmärkten findet man so ziemlich alles, was das Herz begehrt, wie hier in Neuhausen. (Foto: Florian Peljak)

Die Münchner Hofflohmärkte werden immer beliebter. Hier bekommt man nicht nur günstige Secondhand-Klamotten, sondern auch interessante Einblicke in das Leben seiner Mitmenschen in den sonst nicht zugänglichen Hinterhöfen der Stadtviertel. Privatleute bieten an, was sie nicht mehr brauchen, vom Geschirr bis zur Bettwäsche, vom Designerkleid bis zur antiken Schultasche vom Opa. Viel hat sich geändert seit 2000, als die Nachbarschaft Schwabing in der Seidlvilla mit der Organisation der dezentralen Hinterhof-Flohmärkte begann, 2003 griff eine Initiative im Glockenbachviertel die Idee auf.

Heute sind die Hinterhof- und Gartenflohmärkte, organisiert von René Götz, längst ein stadtweites, ja eigentlich bundesweites Phänomen, das leider inzwischen auch seine Schattenseiten hat. Immer wieder kommt es zu Beschwerden, weil sich kommerzielle Verkäufer unter die Privatanbieter mischen, öffentliche Plätze und Gehsteige zu Auslagen umfunktioniert werden, sich vor Eisdielen und Cafés keine Gäste- sondern Klo-Schlangen bilden.

Ausdrücklich ist der Verkauf nur auf Privatgrund und nur dann gestattet, wenn der Verkauf im eigenen Hinterhof zuvor auf der Webseite der Hofflohmärkte München angemeldet und eine Teilnahmegebühr bezahlt wurde. Glück also für jene, die einen vorzeigbaren Hinterhof haben, der nicht wie so viele in München taubenverdreckt und mit Mülltonnen und Fahrrädern vollgestopft ist. Am 26. April geht die Hofflohmarkt-Saison in Lochhausen weiter, erster Termin in München ist der 3. Mai im Westend. Die Pläne zu den jeweiligen Flohmärkten gibt es auf der Homepage.

Bücher, Radl und Antikes

Ein bisschen wie in Paris: Der Bücherflohmarkt „Lisar“ an der Isar zwischen Maximilians- und Luitpoldbrücke. (Foto: Robert Haas)

Es hat durchaus seinen Reiz, sich auf einem Flohmarkt einfach treiben zu lassen. Wer allerdings ganz klare Vorstellungen hat, was er dort sucht, muss manchmal lange suchen bis er fündig wird. Erfolgversprechender sind jene Märkte, die ein spezielles Produkt anbieten. Das besondere Sachbuch, das man schon lange sucht, findet man eher auf einem Bücherflohmarkt als im allgemeinen Trödel – beim Bücherflohmarkt Lisar am 28. Juni an der Isarpromenade in der Widenmayerstraße zum Beispiel. Die eine verkauft dort nach dem Staatsexamen ihre gesamten Jura-Bücher, der andere Reisebücher, die er nicht mehr braucht. Am Ufer der Isar zwischen Maximilianstraße (Ausgangspunkt) und Prinzregentenstraße reihen sich die Stände bis Höhe Liebigstraße. Ein kleines Stück Paris mitten in der Stadt.

Wer für den Sommer ein neues Fahrrad sucht, ist bei der großen Radldult am Mariahilfplatz richtig, die den ehemaligen Münchner Radlflohmarkt ablöst. Am 1. Juni wechseln dort von 10 bis 18 Uhr unzählige Citybikes, Renn- und Kinderräder ihre Besitzer. Das Programm dürfte für Fahrradbegeisterte und Familien gleichermaßen interessant sein. Ein zentraler Bestandteil ist der Radl-Sicherheitscheck, bei dem die Besucher die Möglichkeit haben, ihre Fahrräder kostenlos überprüfen zu lassen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie ein Glücksrad mit Fragen rund ums Radfahren. Neben Infoständen und einer Fahrradshow ist auch für Essen, Trinken und musikalische Unterhaltung gesorgt.

Trachten und alles für die Kleinen

Auf den Kinder- und Babyflohmärkten gibt es Spielzeug, Puppen, Spiele und Kleidung. (Foto: Renate Schmidt)

Wer sich für die kommende Wiesn neu einkleiden möchte, aber kein kleines Vermögen zahlen will, für den ist vielleicht der Trachtenflohmarkt im Hofbräukeller etwas. Am Samstag, 26. April werden dort von 9 bis 15 Uhr Raritäten und Luxus-Trachten für die Volksfestsaison feilgeboten.

Playmobile, Stofftiere, Spiele, Puppen und Spielzeug – auch für die ganz Kleinen gibt es jede Menge Angebote, etwa den bereits genannten Midnight-Bazar im Backstage am 3. und 17. Mai ab 10 Uhr. Ob Baby-Strampler oder Winterausrüstung: Vieles für den Nachwuchs findet man zum Beispiel am 10. Mai in der Maxvorstadt (Grundschule Dachauer Straße, 10–13 Uhr), am selben Tag am Hart auf dem Kirchplatz (10–13 Uhr) und in Sendling an der Passionskirche (10–13 Uhr), am 27. Mai in Haidhausen in der Preysingstraße 48–50 und weitere in vielen anderen Stadtvierteln.