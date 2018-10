14. Oktober 2018, 21:40 Uhr München am Wochenende München flimmert schwarz-grün / Marathon / Zu Fuß mit einem Esel von München bis ans Mittelmeer

Von Sara Maria Behbehani

Es war ein Sommer in München, in dem Menschen mehr und mehr das Gefühl bekommen haben, ihre Stimme erheben müssen. Das zeigte sich nicht nur an den zahlreichen Demonstrationen, die in München Zehntausende auf die Straßen brachten. Das lässt sich nun auch an der Wahlbeteiligung ablesen, die mit wohl 72,5 Prozent weit über der des letzten Jahres liegt.

Und die Menschen haben mit dieser Wahl etwas verändert. Dramatisch ist der Absturz der CSU, die ihre absolute Mehrheit deutlich verliert und die SPD befindet sich, wie Christian Ude sagt "im freien Fall". Die Reaktionen der Parteien auf die ersten Hochrechnungen hält mein Kollege Kassian Stroh fest .

Triumphieren dürfen demnach die Grünen, die zweitstärkste Kraft werden und in München einen historischen Erfolg einfahren. Noch flackert der Stadtplan zwischen schwarz und grün, schreibt mein Kollege Stefan Simon .

Genauere Wahlergebnissen für München und erste Analysen rund um die Bayerische Landtagswahl folgen im Laufe des Abends. Hochrechnungen und alles rund um die Wahl finden Sie in unserem Live-Ticker zur Landtagwahl .

Das Wetter: Überwiegend bleibt es sonnig bei Höchsttemperaturen bis 23 Grad.

Marathon: Das andere Rennen Zum 33. Mal gehen Läufer in der Landeshauptstadt auf die 42,195 Kilometer lange Runde. Die wenigsten der gut 21 000 Teilnehmer haben Spitzenleistungen im Sinn. Zum Artikel

Stadt hat endlich ein Areal für den Bildungscampus Das Projekt am Westpark könnte zwei angrenzende Gymnasien entlasten. Doch vor 2025 zieht dort kein Schüler ein. Zum Artikel

Mindestens 200 000 Euro Schaden durch Brand in Hotelsauna in Au-Haidhausen Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an, weil etwa 500 Menschen in dem Haus untergebracht sind. Verletzt wurde offenbar niemand. Zum Artikel

"Asymmetrie" - Lesung von Lisa Halliday | 15.10. Literaturhaus Eine tragisch-komische, erotische Erzählung, die sich zu einem mondänen, provokanten Roman entwickelt, der die politischen Machtstrukturen, Jugend, Glück und die Liebe zu Philip Roth thematisiert.

Verlosung: "Empathy" - Tanz-Theater-Performance von Jasmine Ellis | 16.10. Schwere Reiter Wer wissen will, wie es um sein Mitgefühl bestellt ist, geht heute ins Schwere Reiter. Bei dieser analogen Verbindung von Musik und Tanz wird absolut jeder vom großen Gefühl auf der Bühne angesteckt.

"No Sex" - Schauspiel von Toshiki Okada | 15.10. Kammerspiele Die Hälfte der unverheirateten Japaner zwischen 18 und 24 Jahren hatte noch nie Sex. Toshiki Okada und sein Ensemble gehen dieser Tatsache auf den Grund und untersuchen das gesellschaftlich etablierte "I would prefer not to".

Augsburg: Sind die Stimmzettel ausgegangen

Die enorme Wahlbeteiligung in Augsburg hat dazu geführt, dass in einem Wahllokal die Stimmzettel ausgegangen sind. In der Rudolf-Steiner-Schule waren am frühen Nachmittag bereits sämtliche blauen Scheine für die Bezirkstagswahl vergriffen, wie Stadt-sprecher Richard Goerlich bestätigte. Die Wahlhelfer vor Ort hätten den Notstand erst gemeldet, als der letzte Zettel weg gewesen sei. Die Stadt kalkuliert mit Erfahrungswerten der vergangenen Wahlen das Kontingent für die Unterlagen. Danach hatten bislang stets rund 70 Prozent der Stimmzettel ausgereicht, weil etwa 20 Prozent der Wähler die Briefwahl bevorzugen. Diesmal aber waren mehr Wähler ins Wahllokal gekommen als sonst. Es dauerte eine Viertelstunde, bis neue Wahlzettel angeliefert wurden. In der Zwischenzeit seien einige Wähler verärgert wieder nach Hause gegangen, so Goerlich. Mehr zur Landtagswahl in Bayern im Live-Ticker

