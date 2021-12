In der Nähe der Donnersbergerbrücke wird an einem von Münchens größten Bauprojekten gearbeitet, als plötzlich eine Fliegerbombe hochgeht. Wie kam es zu dem Unglück?

Nach der Explosion einer Fliegerbombe auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in München wird wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft München I besteht ein solcher Verdacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bohrarbeiten sollen die Explosion am Mittwoch in der Nähe der Donnersbergerbrücke ausgelöst haben. Dort entsteht derzeit die zweite S-Bahn-Stammstrecke - eines von Münchens größten Bauprojekten. Nun soll schnellstmöglich herausgefunden werden, weshalb die 250 Kilo schwere amerikanische Bombe übersehen worden war. Blindgänger sind in München keine Seltenheit, gerade in der Nähe von Orten, die auch während des Zweiten Weltkriegs schon wichtig für die Infrastruktur waren, werden häufig Relikte entdeckt.

Die Deutsche Bahn (DB) teilt am Tag nach der Explosion mit, dass das Unternehmen während der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben machen werde. Dass die DB bei Bauarbeiten aber "grundsätzlich höchste Sicherheitsstandards" anlege. Wie sich der Vorfall auf den weiteren Verlauf der Baumaßnahmen auswirkt, sei noch unklar.

Vier Menschen wurden bei der Explosion am Mittwoch verletzt, darunter drei Bauarbeiter. Einer von ihnen, ein 62-Jähriger aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Zwei weitere Bauarbeiter erlitten ein Knalltrauma und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ein Passant wurde von einem umherfliegenden Stein am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde.