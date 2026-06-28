Ein 19-Jähriger hat am Flauchersteg mit einer Machete herumgefuchtelt und dadurch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, war der junge Mann am Freitagabend Teil einer größeren Gruppe, in der es zu einem Streit über die Aufteilung des Getränkevorrats ging. Dabei wurde dem 19-Jährigen plötzlich die etwa 50 Zentimeter lange Machete in die Hand gedrückt, mit der er daraufhin herumfuchtelte.

Ein 21-Jähriger fühlte sich durch die Waffe bedroht und alarmierte die Polizei. Da er dabei auch die Machete erwähnte, rückten die Beamten mit etwa 20 Streifen am Flaucher an, um im Fall der Fälle einen gewaltbereiten und bewaffneten Angreifer überwältigen zu können.

Der 19-Jährige ließ sich jedoch widerstandslos festnehmen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei will in den Ermittlungen nun unter anderem klären, ob der 19-Jährige gezielt einzelne Personen bedroht hat und wer ihm die Machete gegeben hat.