Von Evelyn Vogel

Nun ist es endgültig. Wolfgang Flatz muss die von ihm genutzten Räume auf der Praterinsel umgehend räumen. Er hat den Streit mit dem Eigentümer Urs Brunner wohl endgültig verloren. Beide Parteien hatten gegen das Urteil des Landgerichts München vor dem Oberlandesgericht Berufung eingelegt. Brunner wollte zudem von Flatz eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 19 000 Euro plus Zinsen für den Zeitraum Januar 2019 bis Februar 2022. Das OLG hat nun beide Berufungen zurückgewiesen. Flatz muss 1000 Euro Nutzungsentschädigung für die Monate Januar und Februar 2022 bezahlen. Ob Flatz noch eine weitere Instanz anrufen will, hat er in einem Telefonat mit der Süddeutschen Zeitung offen gelassen. Urs Brunner hat auf die Bitte der SZ am Freitagmittag, zu dem Urteil des OLG Stellung zu nehmen, nicht reagiert.

Flatz, der vor Kurzem 70 Jahre alt wurde, verschickte am Freitagnachmittag eine Pressemitteilung, nachdem er durch seine Anwältin offiziell Kenntnis von dem Urteil erlangt hatte. Darin fasst er das Urteil und dessen Begründung wie folgt zusammen: "Nach dem Urteil des OLG vom 17. Nov. 22 wird das Wohnatelier des Künstlers Flatz auf der Praterinsel als gewerblicher angemieteter Raum qualifiziert, obwohl der Künstler seit über 30 Jahren dort wohnt. Laut Gericht ist der Schwerpunkt des ursprünglichen Anmietungszwecks als Atelier Gewerberaumnutzung. Ein Gewerberaummietvertrag kann ohne Grund gekündigt werden. Es besteht also kein Kündigungsschutz wie bei einem Wohnmietvertrag. Mit dem Urteil ist die Räumungsklage des Herrn Brunner durchgegangen. Ab 17. Nov. 22 ist Flatz wohnungslos." Und mit ihm eine ukrainische Künstlerfamilie, die er seit einem halben Jahr als Gäste beherbergt.

Der Künstler hat auf der Praterinsel seit 1988 ein Atelier unterhalten, das er später im Obergeschoss zu Wohnzwecken ausgebaut hat. Flatz hat die Räume kostenfrei nutzen können, weil er mit dem damaligen Eigentümer Dieter Bock eine Vereinbarung getroffen hatte, die Praterinsel als Ort der Kunst zu erhalten. 2006 wurde das Objekt an die Patrizia AG verkauft, 2015 erwarb es Brunners Bauunternehmen. Ende 2018 kündigte Brunner dem Künstler. Im April 2021 eskalierte der Streit, Brunner stellte Flatz Strom und Wasser ab und wechselte das Schloss aus. Flatz konnte dank einer Einstweiligen Verfügung vorläufig bleiben. Doch in einem Urteil vom Juni diesen Jahres stellte das Landgericht München fest: Flatz muss raus. Ein Urteil, das vom OLG nun bestätigt wurde.