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Debütroman der Rapperin Fiva„Man darf die Menschen beim Sterben nicht allein lassen“

Lesezeit: 4 Min.

„Das Herz, ein Wolf“ heißt Nina Sonnenbergs Debütroman, eine zum Teil autobiografische Geschichte über den Umgang mit dem Sterben.
„Das Herz, ein Wolf“ heißt Nina Sonnenbergs Debütroman, eine zum Teil autobiografische Geschichte über den Umgang mit dem Sterben.
Foto: Sonja Herpich

Als Rapperin und Moderatorin findet Fiva alias Nina Sonnenberg seit Jahren die richtigen Worte. Jetzt hat die Münchnerin einen Roman über ein Thema geschrieben, das viele sprachlos macht. Kann das Warten auf den Tod unterhaltsam sein?

Von Bernhard Blöchl

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Die Worte gehen ihr nie aus. Als Rapperin ist sie seit einem Vierteljahrhundert im Flow, als Radio- und Fernseh-Moderatorin führt sie regelmäßig empathische Gespräche, dazu all die Poetry-Slams und Spoken-Word-Workshops, die sie für Jugendliche gegeben hat. Nina Sonnenberg, die viele unter ihrem Künstlerinnennamen Fiva kennen, lässt Sprache tanzen. Sie ist eines ihrer Lebensthemen. Sie liebt sie.

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