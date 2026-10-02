Die Zahl der Menschen, die ihren Körper trainieren wollen, steigt auch in München. Davon profitieren große Fitnessketten und kleine Studios. Welche Trends den Markt bestimmen – und welche Kunden die Anbieter fürchten.

Jetzt, da die Wiesn vorbei ist, lassen sich gute Vorsätze besonders leicht fassen. Nach Wochen mit Bier, Hendl und langen Abenden könnte wieder mehr Bewegung guttun. Nur: wo anfangen? Im großen Studio an der Kraftmaschine? In einer kleinen Gruppe, deren Trainerin einen mitzieht? Oder bei einem der günstigen Anbieter, die mit Plakaten an den S-Bahnhöfen um Mitglieder werben?