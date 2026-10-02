Jetzt, da die Wiesn vorbei ist, lassen sich gute Vorsätze besonders leicht fassen. Nach Wochen mit Bier, Hendl und langen Abenden könnte wieder mehr Bewegung guttun. Nur: wo anfangen? Im großen Studio an der Kraftmaschine? In einer kleinen Gruppe, deren Trainerin einen mitzieht? Oder bei einem der günstigen Anbieter, die mit Plakaten an den S-Bahnhöfen um Mitglieder werben?
Fitnesscenter in MünchenDas Geschäft mit den Muskeln
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Die Zahl der Menschen, die ihren Körper trainieren wollen, steigt auch in München. Davon profitieren große Fitnessketten und kleine Studios. Welche Trends den Markt bestimmen – und welche Kunden die Anbieter fürchten.
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