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Fitnesscenter in MünchenDas Geschäft mit den Muskeln

Lesezeit: 6 Min.

Immer mehr Menschen trainieren im Fitnessstudio: Bundesweit waren es 2025 rund 12,36 Millionen.
Immer mehr Menschen trainieren im Fitnessstudio: Bundesweit waren es 2025 rund 12,36 Millionen.
Foto: Robert Haas

Die Zahl der Menschen, die ihren Körper trainieren wollen, steigt auch in München. Davon profitieren große Fitnessketten und kleine Studios. Welche Trends den Markt bestimmen – und welche Kunden die Anbieter fürchten.

Von Catherine Hoffmann

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Jetzt, da die Wiesn vorbei ist, lassen sich gute Vorsätze besonders leicht fassen. Nach Wochen mit Bier, Hendl und langen Abenden könnte wieder mehr Bewegung guttun. Nur: wo anfangen? Im großen Studio an der Kraftmaschine? In einer kleinen Gruppe, deren Trainerin einen mitzieht? Oder bei einem der günstigen Anbieter, die mit Plakaten an den S-Bahnhöfen um Mitglieder werben?

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