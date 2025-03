Marcel Mergen führt das Bistro und Fischgeschäft Poseidon am Viktualienmarkt. Wie er sich auf den Aschermittwoch vorbereitet, und warum an sonnigen Samstagen manchmal für kurze Zeit gar nichts mehr geht.

Interview von Sarah Maderer

Für Fischhändler ist der Aschermittwoch einer der wichtigsten Tage im Jahr. Marcel Mergen, Koch, Fischsommelier und Inhaber des Bistros und Fischverkaufs Poseidon am Viktualienmarkt, erzählt über die Vorlieben seiner Kunden, den Stress an sonnigen Tagen und den Wandel des Marktes. Mit Mutter und Vater stets in Hörweite nimmt der 29-Jährige Platz an einem Hochtisch in seinem Bistro. Noch ist es ruhig, eine Stunde vor dem Mittagsansturm.