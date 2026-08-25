Der Fischbrunnen vor dem Rathaus läuft wieder. Das Baureferat hat eine Art Zeitschaltuhr eingebaut, sodass er jetzt nur noch zwölf Stunden am Tag sprudelt, von acht bis 20 Uhr. So will die Stadt den Wasserverbrauch des Brunnens deutlich senken. Infolge der ersten großen Hitzeperiode hatte die Stadt Ende Juni, Anfang Juli einige Brunnen abgestellt, um Wasser zu sparen .

Die Stadt wollte mit gutem Beispiel vorangehen, um die Trinkwasserknappheit aufgrund der viel zu geringen Niederschläge und des erhöhten Verbrauchs wegen der Hitze zu mildern. Allein der Fischbrunnen benötigte bis dahin laut Baureferat 130 Kubikmeter Wasser pro Tag, es sei der Brunnen mit dem höchsten Verbrauch gewesen. Weil sich unter ihm U- und S-Bahn befinden, lasse sich keine Umwälzanlage einbauen, um das Brunnenwasser mehrmals zu nutzen.

Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) erinnert daran, dass der Stadtrat ihr Referat Ende Juli beauftragt habe, für 900 000 Euro mindestens 30 Zierbrunnen mit wassersparender Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik auszurüsten. Die Ausgaben amortisierten sich laut Ehbauer voraussichtlich innerhalb von zwei bis vier Jahren durch das Einsparen von Wasser- und Abwasserkosten. Bis zu den Sparmaßnahmen in diesem Sommer hätten laut Baureferat alle 150 Zierbrunnen in München rund 1700 Kubikmeter Wasser pro Tag verbraucht.