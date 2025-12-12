Finnische Spezialitäten gefragt? Roggenbrot, Lachssuppe? Ach ja: Dirigenten, bevorzugt männlich, bevorzugt blutjung, allesamt gebacken vom fast 100-jährigen Dirigierguru Jorma Panula in Helsinki. Kristian Sallinen heißt der neue, geboren 2001, aber bereits vertreten von einer einflussreichen Agentur. Und anscheinend pragmatisch bis zur Tollkühnheit, was ihm nun sein Deutschland-Debüt beim Münchener Kammerorchester (MKO) bescherte.

Als sich fünf Tage vor dem Konzert im Prinzregententheater die Dirigentin Delyana Lazarova krankmeldete, übernahm Sallinen das Programm unverändert, inklusive zweier Raritäten, die kaum ein Dirigent im Repertoire haben dürfte. „Fantasy Homage to Schubert“ heißt die eine, jüngere, kürzere, eine sensible Überschreibung von Schuberts C-Dur-Fantasie für Violine und Klavier durch die bulgarisch-britische Komponistin Dobrinka Tabakova.

Renommierte Solisten: (von links) Geiger Ilya Gringolts und Bratschist Lawrence Power, hier bei der Probe mit dem Münchener Kammerorchester. (Foto: Florian Ganslmeier)

Die andere ist das Doppelkonzert für Violine und Viola, das Benjamin Britten 1932 mit gerade mal 18 Jahren schrieb und doch lieber unveröffentlicht ließ. Erst in den 1990-er Jahren wurde eine Vervollständigung uraufgeführt. Die beiden Soloparts sind nicht sonderlich dankbar, auch nicht, wenn sie von zwei so renommierten Solisten wie Ilya Gringolts und Lawrence Power gespielt werden. Brittens Stil ist dennoch bereits erkennbar und könnte einigen atmosphärischen Sog entfalten, wofür ein Dirigent aber mehr Erfahrung – oder Vorbereitungszeit – bräuchte.

Noch recht brav wirkt der vom Publikum wohlwollend aufgenommene Sallinen, ein Schüler, der kaum Emotionen zeigt und erstmal alles richtig machen will. Die „Tänze aus Galánta“ von Zoltán Kodály bleiben steif in den Gelenken, weil er das Rubato in den Übergängen noch nicht steuern kann. Souverän dagegen wirkt er am Schluss bei Franz Schuberts Fünfter Sinfonie, vielleicht, weil sie ein Klassiker ist, vielleicht, weil Sallinen bereits weiß, wo er sich nicht unbedingt einmischen muss, zumal bei einem überschaubar großen Kammerorchester. Stattdessen lässt er das MKO kommen, mit präzisen Tempi und klaren Akzenten, was auf eine „haustypische“ Interpretation hinausläuft: rasch, sogar etwas zu rasch im langsamen Satz, aber mit klaren Konturen, Kontrasten und ordentlich Wirbel in den Ecksätzen.