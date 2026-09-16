Die Ernüchterung kam auf einem Festival. Die Münchner Köche und Geschäftspartner Vincent Sauter und Niclas Winters von Szia Szia, dem ungarischen Imbiss-Stand auf dem Viktualienmarkt, waren im vergangenen Jahr als Caterer für das „Festival der Zukunft“ auf der Museumsinsel gebucht. Damit ihre Langos so frisch schmeckten wie vom Marktstand, brauchte es zwei Tage Aufbau und zwei Tage Abbau – für vier Tage Festival.

„Während wir am Schleppen waren, rollte ein anderer Caterer mit dem Foodtruck an, steckte den Starkstrom an und war startklar“, erinnert sich Sauter lachend. Inspiriert von diesem Aha-Moment, ließen sich Winters und er einen Foodtruck konfigurieren, mit dem sie auch private Events mit aufwendigen Menüs stemmen können. Mit dieser High-End-Küche auf Rädern hat das Duo alias Sync Kitchen verlässlich immer all das vor Ort, was man sonst eher in Spitzenküchen der Fine-Dining-Welt vorfinden würde.

Sauter kommt aus dieser Welt. Der gebürtige Sigmaringer machte nach seiner Kochlehre unter anderem Station im Orania in Berlin, auf Schloss Elmau und im Louis Hotel in der Münchner Altstadt, ehe er sich vor etwa zwei Jahren mit seinem Stand auf dem Viktualienmarkt selbständig machte. Selbst dort arbeitete er anfangs noch mit Pinzette und in Kochjacke – „aber nur, weil ich es nicht anders kannte“, sagt Sauter. Dass es solche Spielereien nicht brauche, habe er von seinem Sous-Chef Winters gelernt.

Gemeinsam entwerfen die beiden Gerichte um den Langos-Fladen herum, statt ihn nur als Unterlage zu verwenden. Mal dient ihr Dinkelvollkornteig als Burger-Brot, mal wird eine Wurst mit Kraut und Pickles darin eingeschlagen und mal reißt man ihn und tunkt ihn in Dip oder Suppe. „Wir sind beide kreative Köpfe und wollen so viel wie möglich aus unserer Küche herausholen“, sagt Sauter.

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Sein Partner ist nicht nur am Herd kreativ: Winters hat visuelle Kunst sowie Malerei an der Kunstakademie in Mailand studiert. Das Kochhandwerk eignete er sich nebenbei in verschiedenen Küchen in Berlin und München an. „Seine Teller sehen aus wie Bilder“, findet Sauter. Ästhetik und Design spielen dementsprechend eine große Rolle für Sync Kitchen.

Um sich optisch von anderen Foodtrucks abzuheben, haben Sauter und Winters in Berlin einen alten Schiffscontainer ausbauen lassen und dessen geriffeltes Blech mit einem tiefschwarzen Autolack lackiert, der in der Sonne glitzert. So schick der Foodtruck daherkommt, man fragt sich trotzdem, wie auf einer Fläche von 14,5 Quadratmetern Gerichte wie Topfeneis mit Beluga-Kaviar, Yakitori-Spieße vom Holzkohlegrill oder Saltimbocca Wellington entstehen können.

Musik spielt eine große Rolle beim ersten Probelauf von Sync Kitchen

„Die Geräte machen das möglich“, sagt Sauter. Sie sind alle als austauschbare Module verbaut, so kann die Ausstattung im Truck flexibel dem Event angepasst werden. Zum Equipment gehören unter anderem ein kleiner Kombidämpfer, eine Knetmaschine für selbst gemachten Langos-Teig, ein kleiner eiförmiger Keramikgrill, mit dem man auch räuchern und backen kann, eine Küchenmaschine für selbst gemachte Soßen, Sorbets, Aufstriche und Butter sowie eine Tiefkühlung, die einen Barbetrieb ermöglicht. Mit 5,80 Meter Länge ist die Arbeitsfläche im Truck zudem länger als in manchem Restaurant.

„Wenn man hier unter den Boxen anrichtet, fühlt man sich wie ein DJ“, sagt Sauter. Oben an der Klappe sind nämlich zwei drehbare Lautsprecher verbaut, die die Soundqualität eines Clubsystems haben. Damit kann man das Team bei der Arbeit im Truck beschallen, aber auch die Gäste davor – genau da setzt Sync Kitchen an. Sauter und Winters fragen sich: Warum sollte die Vision eines Kochs jenseits des Tellers aufhören und er nicht auch gestalten dürfen, wie die Gästetafel aussieht, welche Musik gespielt wird und was es passend dazu zu trinken gibt? All das will Sync Kitchen zu einer ganzheitlichen „Experience“ zusammenführen.

Ein erster Probelauf findet am 26. September im Zirka Space an der Dachauer Straße statt. Dort veranstaltet Sync Kitchen einen Zwölf-Stunden-Rave, bei dem zwölf DJs auflegen und neun Gastköchinnen und -köche kleine Gerichte auf die Hand servieren werden. Alle anderthalb Stunden gibt es einen neuen Gang und, darauf abgestimmt, neuen Sound. Aus München sind das Team von Caspar Plautz, das Koch-Trio von Nuanz, Peter Wiedner, der bis vor Kurzem noch bei Jan Hartwig gekocht hat, und Felix Kamerer vom Izakaya Usagi dabei.

Damit Essen und Musik bestmöglich zusammenspielen können, haben sich die DJs und Köche für ihre jeweiligen Slots vorab abgesprochen. Solche Kulturveranstaltungen mit frischen Ideen brauche München, finden Sauter und Winters, gerade jetzt, wo ein Club nach dem anderen schließe. Vielleicht könne aus dem Launch-Event heraus auch eine Veranstaltungsreihe entstehen, die ihren Fine-Dining-Foodtruck weiter in München und darüber hinaus herumkommen lässt. Den Zeitgeist trifft diese Kombination aus Anspruch und Ungezwungenheit allemal.