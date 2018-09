8. September 2018, 12:14 Uhr Stadtfinanzen München steht finanziell gut da - vorerst

München sitzt auf enormen Finanzreserven, die Schulden sind niedrig wie seit 1982 nicht mehr.

Trotzdem warnt der scheidende Stadtkämmerer Ernst Wolowicz davor, übermütig zu werden. Denn die Ausgaben werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Allein für neue Schulen werden bis Ende der 2020er Jahre neun Milliarden Euro investiert.

Von Dominik Hutter

Ruhe vor dem Sturm nennt man es gemeinhin, wenn sich trotz strahlenden Sonnenscheins das Unheil am Horizont schon abzeichnet. Ob es dann wirklich kracht, weiß niemand - das ist in der Meteorologie nicht anders als in der Finanzpolitik. Bei einem ist sich der im Herbst scheidende Stadtkämmerer Ernst Wolowicz aber sicher: Die Ausgaben der Stadt München werden in den kommenden Jahren steigen. Erheblich sogar.

Eine weiterhin wachsende Stadt benötigt zusätzliches Personal in der Verwaltung und neue Infrastruktur. Bis Ende der Zwanzigerjahre, so Wolowicz, würden allein für Schulen neun Milliarden Euro investiert. Bislang befindet sich das vom Stadtrat beschlossene Schulbauprogramm überwiegend noch in der Planungsphase, die Bagger rücken erst 2019, spätestens aber 2020 an. Die "offene Wette", die Wolowicz nun anbietet, lautet: Steigen die Einnahmen der Stadt in gleicher Höhe wie die Ausgaben? "Das weiß ich nicht", sagt der Kämmerer. "Wir dürfen nicht übermütig werden."

Bislang läuft alles noch sehr gut. Die Stadt sitzt auf enormen Finanzreserven, die Schulden sind niedrig wie seit 1982 nicht mehr und könnten noch in diesem Jahr unter die Marke von 700 Millionen Euro sinken. Und die Stadt erwirtschaftet weiterhin Überschüsse. Sie werden nur immer niedriger. 2017 steht in der Ergebnisrechnung, die neben den "normalen" Einnahmen und Ausgaben auch Posten wie Abschreibungen oder Pensionsrückstellungen berücksichtigt, ein Plus von 126 Millionen.

Das ist im bundesweiten Vergleich ein sehr positiver Wert. Nur: 2016 lag er noch gut fünfmal so hoch. Ein "kleines Alarmzeichen" sei das, sagt Wolowicz. Beschränkt man sich auf die reine Ein- und Ausgabenrechnung, also die sogenannte laufende Verwaltung, die Investitionen und den Schuldendienst, beträgt das Plus 164 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als die berühmte "schwarze Null" im Haushalt, die die Politik so gerne anstrebt.

Und erst einmal dürfte es so weitergehen. Für 2018 plagen Wolowicz kaum Sorgen. Aller Voraussicht nach könne man mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 2,7 Milliarden Euro rechnen, neue Schulden hat die Stadt ohnehin schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht. Aus den 3,4 Milliarden Schulden des "Rekordjahres" 2005 sind inzwischen 724 Millionen geworden, das macht 474 Euro je Einwohner. Wolowicz könnte zudem, bevor er neue Kredite aufnehmen muss, noch auf erkleckliche Finanzreserven zurückgreifen.

Zudem sitzt die Stadt laut Ergebnisrechnung der Kämmerei auf Besitztümern im Wert von 22,1 Milliarden Euro. Was allerdings nur begrenzt weiterhelfen würde: Ein großzügiger Verkauf von Grundstücken widerspräche geltenden Beschlüssen des Stadtrats, Immobilien wie das Alte und Neue Rathaus gelten gemeinhin als unverkäuflich. Und Wolowicz geht auch nicht davon aus, dass die Stadt irgendwann den "Blauen Reiter" auf den Markt wirft, jene berühmte Expressionistensammlung aus dem städtischen Lenbachhaus.

München ist stark von der Gewerbesteuer abhängig

Höhere Einnahmen, das macht der Kämmerer deutlich, müssen vor allem aus höheren Steuerzahlungen kommen. Etwa zwei Drittel der Einnahmen des Jahres 2017 sind Steuern: Gewerbesteuer vor allem, die allein mehr als ein Drittel ausmacht, Einkommensteuer (18 Prozent) sowie den kleineren Posten Grund-, Umsatz- und Grunderwerbssteuer. Kommunale Gebühren, ein beliebter Kandidat zur Einnahmensteigerung, machen nur sieben Prozent aus - viel geht da also nicht, sagt Wolowicz. "Man sieht, wie stark München von Steuern abhängig ist. Speziell von der Gewerbesteuer."

Die betrug 2017 "nur" 2,338 Milliarden Euro, etwa 250 Millionen weniger als 2016. Dieses Minus hat Wolowicz überrascht, es war in den Prognosen nicht vorhergesehen gewesen. Ein Plus bei Einkommen- und Umsatzsteuer hat den Ausfall aber weitgehend kompensiert. Grund zur Sorge sei die niedrigere Gewerbesteuer nicht. Denn es handelt sich um einen Effekt aus den Vorjahren. Die Firmen hatten mit höheren Einnahmen gerechnet und bei den Vorauszahlungen entsprechend viel überwiesen. Läuft das Geschäftsjahr jedoch ungünstiger ab, gibt es Geld von der Stadt zurück - mit zeitlicher Verzögerung und verzinst mit gesetzlich festgezurrten sechs Prozent.

Was in der aktuellen Niedrigzinsphase durchaus ein Geschäftsmodell sein könnte, Kommunalexperten haben dies bereits diskutiert. Wolowicz sieht bisher aber keine Anzeichen, dass mit System und absichtlich zu viel vorausgezahlt wird, um marktuntypische Zinsen zu kassieren. Und umgekehrt profitiere ja auch die Stadt von diesem hohen Zinssatz. Wenn Unternehmen sich in die andere Richtung verschätzt haben und nachzahlen müssen.