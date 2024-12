Von Heiner Effern, Joachim Mölter

Betrachtet man den Haushalt der Stadt München für das Jahr 2025 durch die grünrosarote Brille der Regierungskoalition, sieht man eine „solide Finanzierung“ und „Investitionen in Rekordhöhe“, so wie die Grünen-Fraktionschefin Mona Fuchs. Schaut man hingegen durch die Brille der Opposition, sieht man schwarz. Das taten in der Vollversammlung des Stadtrats am Mittwoch nicht nur die Räte der CSU, sondern Parteipolitiker aller Couleur. „Wer so einen Etat vorlegt, handelt nicht verantwortungsbewusst, sondern nach dem Motto: ,Nach mir die Sintflut’“, kritisierte Manuel Pretzl, der Fraktionschef von CSU und Freien Wählern.