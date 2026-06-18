Zum Hauptinhalt springen

Kommunen in der KriseWarum selbst dem reichen München das Geld ausgeht

Lesezeit: 5 Min.

Steigende Gebühren, weil der Stadt Geld fehlt: Das Leben in München wird in den nächsten Jahren teurer werden.
Steigende Gebühren, weil der Stadt Geld fehlt: Das Leben in München wird in den nächsten Jahren teurer werden. Peter Kneffel/dpa

Corona, Energiekrise, immer mehr Aufgaben vom Bund: Seit 2019 sind Münchens Schulden von 636 Millionen auf fast zehn Milliarden Euro gestiegen. Weil die Lage so dramatisch ist, gehen die Politiker jetzt demonstrieren.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

SZ bei Google bevorzugen

Jeder soll den Ernst der Lage begreifen: Banner und Schilder mit eindeutigen Botschaften sollen am kommenden Montag auf dem Marienplatz in die Höhe gehalten werden. Vielleicht wirft das Rathaus die Töne der einen oder anderen Trillerpfeife zurück. Doch diejenigen, gegen die sich die Proteste sonst oft richten, der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterinnen, die Stadträtinnen und Stadträte, werden nicht in ihren Büros sein. Das hat einen Grund: Diesmal wollen die Münchner Politiker selbst auf die Straße gehen, um ihrem Ärger und ihrer Wut Luft zu machen.

Zur SZ-Startseite

Immobilien in München
:Statt Abriss: Arabellahaus wird für Hunderte Millionen Euro umgebaut

Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite