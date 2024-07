Mehr als 180 Millionen Euro muss die Verwaltung in diesem Jahr einsparen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Den Politikern ist klar: Vieles wird sich München in den nächsten Jahren nicht mehr leisten können.

Von Heiner Effern

Der Stadt geht es mit ihren Finanzen gerade wie einem ganz normalen Menschen, der einen bitteren Moment an der Kasse im Supermarkt erlebt. Lang hat er ausgesucht, was er zu einem guten Leben braucht, legt die Ware auf das Förderband und bemerkt dann, dass er die angezeigten 100 Euro nicht mehr bezahlen kann. Weil er gerade nur noch 80 Euro hat. Nun heißt es aussortieren und verzichten, sich besinnen auf das, was man unbedingt braucht. So beschreibt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Sebastian Weisenburger die aktuelle Haushaltslage. Trotz der prekären Lage will er als Teil der Stadtregierung die Bürgerinnen und Bürger aber auch beruhigen: „Ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, die richtigen Dinge auszuwählen.“