Auch der FC Bayern hat bei diesem Champions-League-Finale in München seinen Platz: zwischen Borussia Dortmund und Aston Villa. Am Rande des „Champions Festival“ im Olympiapark würdigt der europäische Fußballverband Uefa mit einer Trikot-Ausstellung noch einmal alle 36 Klubs, die mitgespielt haben in dieser Saison, die am Samstagabend in der Fröttmaninger Arena endet.

Doch dort im Finale stehen dann zwei andere Teams im Zentrum der Aufmerksamkeit: Inter Mailand und Paris Saint-Germain werden um die wichtigste Trophäe des europäischen Klubfußballs spielen. Aus dem zweiten Finale dahoam nach 2012 wurde nichts.

Fotografieren erlaubt, anfassen nicht: Der Pokal ist beim „Champions-Festival“ im Olympiapark zu sehen. (Foto: Mohammad Javad Abjoushak/IMAGO/ZUMA Press Wire)

„Es ist schade“, sagt Elmar, der eine rote FC-Bayern-Kappe und eine rote FC-Bayern-Jacke trägt. „Das Ausscheiden im Viertelfinale war ziemlich unglücklich. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn alle fit gewesen wären.“ Das Event im Olympiapark wollten er und sein Sohn sich trotzdem nicht entgehen lassen: „Es ist super schön hier.“

Zu tun gibt es jedenfalls genug, bis das Spiel am Samstag um 21 Uhr beginnt. Beim „Champions-Festival“ werden Glücksräder gedreht, Fußballparcours absolviert, Merchandise-Artikel gekauft (der offizielle Final-Bucket-Hat kostet 37 Euro), Helle getrunken, Fotos mit der Champions-League-Trophäe geschossen (Anfassen verboten!), die eigene Schusskraft gemessen – und getanzt: Auf der Bühne vor dem Olympiasee, wo am Samstagabend auf einer großen Leinwand das Finale übertragen wird, treten bis zum Anpfiff verschiedene DJs auf.

Der Königsplatz wird für den Ansturm der Pariser Fans vorbereitet. Mit ausreichend Bier und ausreichend Toiletten. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

(Foto: Sven Hoppe/dpa)

Das Event im Olympiapark wurde bereits am Donnerstag eröffnet. Am Spieltag kommen zwei weitere Fanfeste hinzu: Der Königsplatz soll als Treffpunkt für die Pariser Anhänger dienen, den Mailand-Fans ist der Odeonsplatz vorbehalten. Und welcher Verein gewinnt die Königsklasse in diesem Jahr? Elmar, der FC-Bayern-Fan, überlegt kurz. Dann sagt er: „Das ist mir egal.“

Welche Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten sind

Wer am Samstag in den Olympiapark möchte, dem rät die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), mit der U8 zu fahren: Von 16 Uhr an komme zwischen Hauptbahnhof und Olympiazentrum alle fünf Minuten ein Zug. Die Züge der U3 könnten wegen des Festivals im Olympiapark „voller als gewohnt“ sein.

Allen Fans, die zum Champions-League-Finale in die Arena fahren, empfiehlt die MVG eine frühe Anreise. Das Angebot zwischen Innenstadt und Fröttmaning werde bewusst verstärkt: Ab 13 Uhr am Samstag komme alle fünf Minuten eine U-Bahn, ab 15 Uhr alle drei Minuten. Und auch nach dem Spiel fahren die Züge laut MVG „in kurzen Abständen“.

Durch die beiden „Fan Meeting Points“ am Odeonsplatz und am Königsplatz entfallen zudem die jeweiligen Bushaltestellen. Die Haltestelle „Odeonsplatz“ kann bereits seit Mittwoch, die Haltestelle „Königsplatz“ am Samstag nicht angefahren werden. Insgesamt sind die absehbaren Auswirkungen des Champions-League-Finals auf den Verkehr in München aber gering. Die Polizei hat dennoch eine Bitte an alle Münchner: „Kommen Sie nicht mit dem Auto in die Innenstadt.“