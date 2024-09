Auf der Leinwand bleiben sie ewig jung, im wahren Leben altern aber auch die größten Diven: Sophia Loren und Brigitte Bardot werden dieser Tage 90 Jahre alt, ihr Kollege Michael Douglas wird immerhin schon 80. Seinen 75. Geburtstag feiert das spanische Regiegenie Pedro Almodóvar – dessen gerade erst in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneter neuer Film The Room Next Door startet im Oktober in den deutschen Kinos. Ebenfalls ein runder Geburtstag steht bei Monica Bellucci an: Die Italienerin, derzeit als schaurig-schönes Frankenstein-Geschöpf im Kinohit Beetlejuice Beetlejuice zu sehen, wird 60 Jahre alt.

Ihren 62. Geburtstag feiert in wenigen Wochen Demi Moore, die in den Neunzigerjahren Hollywoods bestbezahlte Schauspielerin war und nur wenige Jahre später aufs Abstellgleis gestellt wurde. Mit ihrem neuen Film The Substance gelang ihr beim Festival in Cannes ein fulminantes Comeback: Sie spielt einen ausrangierten Filmstar, der für eine Verjüngungskur zu drastischen Maßnahmen greift. In München ist dieser Body-Horrorschocker im City-Kino, Leopold, Monopol und den Museum Lichtspielen zu sehen.

Detailansicht öffnen Fulminantes Comeback: Demi Moore im Film "The Substance". (Foto: AP)

Um alternde Schauspielerinnen geht es auch im Dokumentarfilm Die Schule der Frauen: Sechs ehemalige Schauspielstudentinnen sehen sich nach 36 Jahren wieder und berichten, wie diskriminierend der deutsche Kulturbetrieb sein kann. Der Film lief beim Filmfest München, am 2. Oktober kommt seine Macherin, die Regie führende Schauspielerin Marie-Lou Sellem, ins Monopol-Kino zu einem Publikumsgespräch. Ebenfalls im Monopol mit seinem Publikum sprechen will der Münchner Regisseur Tuna Kaptan, er stellt am 26. September seinen Spielfilm Rohbau vor. Darin geht es um einen Unfall auf einer Baustelle, um illegale Bauarbeiter, reiche Investoren und ein 14-jähriges Mädchen, das nach seinem Vater sucht.

Beim Dok-Fest München stellte die Berliner Dokumentarfilmerin Annett Ilijew ihr Künstlerporträt Facing Time vor, sie folgt darin dem Fotografen Michale Ruetz, der als das fotografische Auge der 68er-Bewegung gilt. Am 7. Oktober kommt Ilijew zu einer Vorstellung ins ABC Kino. Ebenfalls am 7. Oktober findet im City-Kino eine München-Premiere mit Gästen statt: Andreas Dresen erzählt in seinem jüngsten Film In Liebe, eure Hilde die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte der Widerstandskämpfer Hilde und Hans Coppi, die 1943 vom nationalsozialistischen Regime hingerichtet wurden. Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries und ihre Schauspielkollegin Lisa Wagner haben ihr Kommen angekündigt.

Im Rahmen der „Best of Cinema“-Reihe gibt es am 1. Oktober in vielen Münchner Kinos ein Wiedersehen mit dem deutsch-deutschen Blockbuster Good Bye, Lenin. Im Arena findet am 2. Oktober ein tschechischer Filmabend mit anschließendem Gespräch statt, auf dem Programm steht der 20 Jahre alte Dokumentarfilm Ceský sen. Das Werkstattkino widmet der Berliner Filmemacherin Henrika Kull ab 26. September eine kleine Retrospektive, gezeigt wird unter anderem ihr jüngster Film Südsee. Und im Filmmuseum gibt es eine sogenannte Kino-Lektion über Orson Welles in Deutschland (29. September) sowie ab 1. Oktober eine Retrospektive mit Filmen des senegalesischen Regisseurs Ousmane Sembéne.