Liebe ist: Wenn er so viele Gefühle für sie hegt, dass er bei jedem Wort- oder Blickwechsel unzusammenhängendes Zeug stammelt. Liebe ist aber auch: Wenn sie ihn trotzdem sympathisch findet und weiterhin Zeit mit ihm verbringen möchte. So könnte man die Story des US- Films „Obsession“ zusammenfassen, zumindest die ersten paar Filmminuten. Denn schon bald wird der junge Mann namens Bear (Michael Johnston) ein kurioses Spielzeug kaufen, das Wünsche erfüllen kann. Und natürlich spricht er den für ihn naheliegendsten Satz aus: „Ich wünsche mir, dass Nikki mich mehr liebt als alles andere.“ Dieser Wunsch geht in Erfüllung, allerdings anders als erhofft: Die von ihm so verehrte Nikki (Inde Navarrette) liebt Bear zurück, mit Leib und Seele, mehr als er es sich je vorstellen konnte. Ihre Liebe wird immer größer, seine Beklemmungszustände auch.

Liebe ist: Wenn das Publikum einen Film ohne Stars oder Hollywood-Glamour für sich entdeckt, wenn es die Kinos stürmt und davon auch noch allen anderen erzählt. So könnte man die derzeitige Situation in Amerika zusammenfassen, wo „Obsession“ als Überraschungshit des Jahres gilt. Mehr als 150 Millionen Dollar hat der für ein sechsstelliges Mini-Budget entstandene Film in seinem Heimatland bereits eingespielt, er hält sich seit Wochen ganz oben in den Kinocharts. Dabei ist das Kinoregiedebüt des Schauspielers und Youtubers Curry Barker noch nicht einmal besonders originell, die Story vom missverstandenen Wunsch basiert auf dem aus Märchen oder Hollywoodkomödien bekannten „Monkey’s Paw“-Prinzip. Hier funktioniert sie aber besonders gut, „Obsession“ ist ein Horrorfilm mit schwarzem Humor und gezielt eingesetzten Schockmomenten.

Obsession – Du sollst mich lieben, USA 2025, Regie: Curry Barker, Previews in München am 12. Juni im Mathäser, 15. Juni im Monopol Kino, 17. Juni im Gloria Filmpalast, bundesweiter Kinostart: 25. Juni