Scharfer Grillgeruch und sanftes Schneetreiben, das ist mitten in München in etwa so merkwürdig wie Spareribs mit Schlagsahne. Genau diese Kombi aber gibt es bei der Münchenpremiere von „Extrawurst“ im Mathäser Filmpalast am Donnerstagabend. Das Publikum, das sich im Eingangsfoyer die Flocken von Jacken und Mänteln klopft, empfängt ein für einen Januar hierzulande ungewöhnlich starkes Aroma nach röschem Fleisch. Wenn ein Film „Extrawurst“ heißt, ist wahrscheinlich das Catering gesetzt, dann müssen es wohl Würste sein. Jedenfalls für die Zuschauer der Filmadaption des gleichnamigen, sehr erfolgreichen Theaterstücks von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob.
Marcus H. Rosenmüller inszeniert den Bühnenerfolg „Extrawurst“ mit Hape Kerkeling, Fahri Yardim und Christoph Maria Herbst. Bei der Münchenpremiere im Mathäser Filmpalast wird viel gelacht über ein ernstes gesellschaftskritisches Thema.
