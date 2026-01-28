Im Kino gewesen. Geweint, gelacht, geklatscht, gejohlt. Großes Gefühlskino, diese Premiere des neuen Simon-Verhoeven-Films. Eine Liebeserklärung ans Schauspielen und ein mehr als zweistündiges Plädoyer für die vom Abriss bedrohte Institution im Mathäser, mit schönen Grüßen an die Zurich Immobilien Deutschland AG & Co. KG, die hier „die Entwicklung eines Mixed-Used-Stadtquartiers“ anpeilt.
FilmpremiereEine Explosion von einem Menschen
Lesezeit: 4 Min.
Bei der Premiere von „Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ schwärmt Simon Verhoeven von Hauptdarsteller Bruno Alexander, Joachim Meyerhoff outet sich als Faschingsmuffel und eine Person fehlt ganz besonders.
Von Thomas Becker
