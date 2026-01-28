Im Kino gewesen. Geweint, gelacht, geklatscht, gejohlt. Großes Gefühlskino, diese Premiere des neuen Simon-Verhoeven-Films. Eine Liebeserklärung ans Schauspielen und ein mehr als zweistündiges Plädoyer für die vom Abriss bedrohte Institution im Mathäser, mit schönen Grüßen an die Zurich Immobilien Deutschland AG & Co. KG, die hier „die Entwicklung eines Mixed-Used-Stadtquartiers“ anpeilt.