Sein Name ist eng verbunden mit deutschen Filmerfolgen wie „Nach Fünf im Urwald“ (1996), „Lichter“ (2003), „Sommersturm“ (2004) und jüngst „September 5 – The Day Terror Went Live“ (2024): Nun wird der Produzent Thomas Wöbke, Jahrgang 1962, mit dem Filmpreis der Stadt München ausgezeichnet.