Die Retrospektive der Regisseurin Joanna Hogg neigt sich bereits ihrem Ende zu, ein besonderes Glanzstück hat das Filmmuseum aber noch: Es zeigt Hoggs jüngsten Film "The Eternal Daughter", der erst vor Kurzem Premiere beim Festival in Venedig feierte. Wie in ihren bisher bekanntesten Filmen "The Souvenir" und "The Souvenir: Part II" ist einmal mehr Tilda Swinton zu sehen, dieses Mal sogar in einer Doppelrolle. Sie spielt eine Filmemacherin und deren Mutter, gemeinsam reisen die beiden in ein leerstehendes Hotel.

The Eternal Daughter, GB 2022, Regie: Joanna Hogg, Do., 23. Feb., 19 Uhr, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1