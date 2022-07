Von Dirk Wagner, München

"70 ist wie 18, nur mit 52 Jahren Erfahrung", sagt Anton Biebl, Münchens Kulturreferent auf der Eröffnungsfeier zu den 70. Internationalen Filmkunstwochen. 1953 hatten Programmkinobetreiber in München erstmals die Filmkunstwochen gemeinsam ausgerichtet, um dem Sommerloch entgegenzuwirken. In dieser Entstehungsgeschichte sieht Biebl Merkmale, die immer noch fortwirken: "Nämlich, dass die Münchner Kinolandschaft vom persönlichen Engagement und Einsatz, vom Einfallsreichtum der Münchner Programmkinos und vom Zusammenhalt, der Solidarität der Betreiber*innen untereinander lebt und geprägt ist." Sodann laden die Koordinatoren der Filmkunstwochen, Dunja Bialas und Ludwig Sporrer, die am Programm beteiligten Kinobetreiber auf die große Bühne vor der Leinwand des Cincinatti, einem Einsaalkino in Obergiesing, das in den Fünfzigern für die US-amerikanischen Besatzungssoldaten gebaut wurde. Kurz stellen die Betreiber ihr Programm vor, bevor ein weiteres Mal der neue Filmkunstwochen-Trailer gezeigt wird, den die ebenfalls im Publikum anwesende Videokünstlerin Valerie Holmeier erstellt hat.

Die Linzer Band "Okabre" schafft auditive Irritationen

Erst dann wird der erste Film der diesjährigen Filmkunstwochen im klassischen 4:3-Format gezeigt: der japanische Stummfilm "Eine Seite des Wahnsinns", der 1926 vom Regisseur Kinugasa Teinosuke als ein bedrohliches Zusammenspiel von Licht und Schatten inszeniert wurde. Gerade mal 20 Jahre war Teinosuke alt, als er beeinflusst von expressionistischen Filmen wie "Das Kabinett des Doktor Caligari" ein Werk voller wahnwitziger Überblendungen und Dreifachbelichtungen schuf. Dass ein Drittel der ursprünglichen Kinofassung verloren ging, macht den Film allerdings nicht verständlicher. Hier hätte ein Kinoerzähler, wie er in japanischen Kinos während der Stummfilmzeit üblich war, die Erzählstränge sortieren können. Stattdessen schafft die Linzer Band Okabre mit ihrer Echtzeitvertonung des Films weitere, diesmal auditive Irritationen.

Während auf der Leinwand eine Tochter ihren Vater als Hausmeister in einer Psychiatrie entdeckt, in die ihre Mutter eingeliefert wurde, nachdem sie infolge ihrer Gewalterfahrungen durch ebenjenen Vater versucht hatte, sich und ihr Kind zu ertränken, wabern und hallen Gitarren-, Theremin- und Synthieklänge ins Geschehen, durch die unverständliche Einzel- und Chorgesänge dringen. Damit wird das visuelle Psycho-Spiel samt seiner bedrohlichen Schattenwürfe der Gitterstäbe auf die Körper der Protagonisten auch noch hörbar. Entsprechend hat sich das Publikum das anschließende Freibier nebst der Projektion einer Klaus-Lemke-Dokumentation auf das Kinogebäude redlich verdient. Im Kinofoyer sind zudem Filmkunstwochenplakate aus den Fünfzigern und Sechzigern zu sehen.