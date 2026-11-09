Die Geschichtenerzähler von morgen treffen sich schon heute. Genauer gesagt vom 13. November an in München , beim „Festival of Future Storytellers“ (FOFS). Es ist kein neues Festival, früher hieß es einmal „Filmschoolfest Munich“, ganz früher „Festival der Filmhochschulen“. Da die Zeiten heute aber andere sind und die Filme auch, wurde es umbenannt: Bei der einwöchigen Kurzfilmschau sind neben Werken von Studierenden internationaler Filmhochschulen auch Kurzfilme zu sehen, die bei den Festivals in Cannes, Locarno oder Rotterdam liefen. Wer also wissen will, was den Filmnachwuchs umtreibt und wie junge Talente die Themen unserer Zeit verhandeln, ist hier genau richtig.

Es könnte daher auch das Festival of Today’s Storytellers sein: Denn zu erzählen haben die jungen Filmmenschen viel, insgesamt 99 Kurzfilme aus 42 Ländern wurden zum FOFS eingeladen. Es gibt einen internationalen Wettbewerb mit Filmen aus Taiwan, Iran, Israel, Kolumbien oder Polen sowie einen zusätzlichen Wettbewerb für Filme aus der DACH-Region – aus Deutschland, Österreich und der Schweiz also. Präsentiert werden die meisten dieser Spiel-, Dokumentar- oder Animationsfilme in sogenannten Remixes, thematisch kuratierten Programmreihen also.

Maximilian und Florian Brückner : Dieses Brüderpaar prägt die deutsche Filmwelt Der eine war der „Münchner im Himmel“, der andere Pumuckls Meister Eder: Jetzt machen Maximilian und Florian Brückner beim Kinokrimi „Kommissar Jennerwein“ gemeinsame Sache – aber nur einer stand vor der Kamera. SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

Zu sehen sind Filme über Familien, Freundschaften oder die Arbeitswelt, aber auch über toxische Beziehungen oder Flucht und Migration. In Kooperation mit der Europäischen Filmakademie gibt es einen Abend mit Kurzfilmen, die ganz aktuell bei den European Film Awards nominiert wurden. Auch Filme von der London Film School werden in einem eigenen Programm präsentiert.

„Wir wollen eine Branchenplattform für junge Talente sein“, sagt Julia Weigl ein paar Tage vor Festivalbeginn. Sie leitet gemeinsam mit Christoph Gröner das Festival, diese Positionen haben die beiden auch beim im Sommer stattfindenden Filmfest München inne. Das FOFS ist kleiner und familiärer, das Publikum will nicht nur Filme schauen, sondern sich austauschen und vernetzen, es gibt Panels, Partys oder einen Transmedia Day, bei dem es um die Praxis des crossmedialen Erzählens geht.

Bei den Workshops in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) lernt man unter anderem, wie KI die Entwicklung von Storyboards unterstützen kann oder auf welche Weise sich Stoffe weiterentwickeln lassen. Neu ist ein Gründungswettbewerb: Da man den Filmstandort Bayern stärken möchte, werden gemeinsam mit dem Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) drei mit jeweils 60 000 Euro dotierte Preise für den produzierenden Filmnachwuchs verliehen.

Aber zurück zum Filmprogramm des Festivals: Erst vor kurzem mit dem „First Steps“-Nachwuchspreis als bester Kurzfilm ausgezeichnet wurde „Half Moon – Ban dal“ von Hae-Sup Sin. Der schweizerisch-koreanische Regisseur spielt auch eine der Hauptrollen in dieser filmischen Familienaufstellung: Eine Schweizerin reist mit ihrem Adoptivsohn nach Südkorea, um dessen leibliche Mutter zu treffen. Es kommt zu einem Abendessen, das kulturelle und kulinarische Missverständnisse hervorruft, dann aber doch viel tiefer geht als gedacht.

Erst kürzlich bei den Hofer Filmtagen zu sehen war der deutsche Kurzfilm „Dosenmutter – Rolling Mother“, in dem ein Mann das Haus seiner verstorbenen Mutter verkaufen will. Doch die Verstorbene ist noch da und will sich nicht entrümpeln lassen. Sie spricht aus einer Kaffeedose und räumt ungebetene Gäste recht brutal aus dem Weg. Ein ebenso unterhaltsamer wie schwarzhumoriger Film, der in Hof mit dem „Pharos Shiver Screen Award“ ausgezeichnet wurde.

Ein Mann will im Haus seiner verstorbenen Mutter für Ordnung sorgen. Doch deren Geist macht es ihm in „Dosenmutter – Rolling Mother“ nicht gerade leicht. Foto: FOF

Preise verleiht auch das FOFS, unter anderem für Regie, Drehbuch oder Dokumentarfilme (national wie international), hinzu kommen die Publikumspreise oder QMS Awards für die besten queeren Filme des Festivals. Davon gibt es einige, unter anderem den US-Kurzfilm „Gender Studies“ (über eine junge Transfrau, die in ihrer Schule einen Lehrassistenten verführt) oder der deutsche Dokumentarfilm „Ademi“. Darin geht es um einen bisexuellen Drag-Künstler aus Kasachstan und um dessen Mutter, die sich angesichts der queerfeindlichen Gesellschaft um ihren Sohn sorgt.

„Ademi“ ist einer von vier Filmen, die von Studierenden aus München kommen, für sie ist das Festival ja eine Art Heimspiel. Ebenfalls von der HFF eingereicht wurden der experimentelle Dokumentarfilm „Grimm’s Nightmare“ (über Verbindungen von klassischen Märchen zu rechter Rhetorik und politischer Realität von heute), die Kurzspielfilme „Engine of Love“ (über eine unkonventionell lebende Sängerin, die ihre Tochter nur an Wochenenden sehen kann) und „‘Vaterland‘ or a Bule named Yanto“. Letzterer wurde im Frühjahr nach Cannes eingeladen, wo er in der Nebenreihe „Semaine de la Critique“ lief und mit dem Kurzfilmpreis von Canal+ ausgezeichnet wurde. Es geht um einen deutsch-indonesischen Mann, der in Yogyakarta seine Schwester besucht. Das führt schnell zu Spannungen.

So gut sah der Münchner Untergrund selten aus wie in „Engine of Love“. Foto: FOF

Daood Alabdulaa studiert ebenfalls an der HFF, sein Kurzfilm „Nafron“ wurde aber außerhalb des Studiums produziert. Der syrische Filmemacher reiste im Dezember 2024, nur wenige Wochen nach dem Sturz des Assad-Regimes, ins kriegszerstörte Damaskus und drehte dort. Auch dieser Film feierte im Mai seine Premiere in Cannes, jetzt ist er erstmals in München zu sehen. Die meisten Vorstellungen finden in den Kinosälen der HFF statt, weitere Veranstaltungen erreicht man zu Fuß im Amerikahaus oder dem Pavillon 333 neben der Pinakothek der Moderne. Als neues Festivalkino kommt dieses Jahr das Arena Filmtheater im Glockenbachviertel hinzu.

Werden die Future Storytellers von heute die Regiestars von morgen? Das ist durchaus möglich, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren viele Filmstudierende zu Gast, die später internationale Karrieren machten. Erfahrene Filmemacher werden ebenfalls erwartet: Die Regisseurin Frauke Finsterwalder („Finsterworld“, „Eurotrash“) konnte ebenso für eine Masterclass gewonnen werden wie der Produzent Michael Polle („Babylon Berlin“), beide Veranstaltungen finden in der HFF statt und sind offen für alle. Und wer sich in Sachen Virtual Reality umsehen will, hat dazu ebenfalls Gelegenheit: Das Projekt „The Clouds Are Two Thousand Meters Up“ des Taiwanesen Wu Ming-Yi ist an insgesamt drei Tagen in der HFF zugänglich.

Festival of Future Storytellers, Freitag, 13., bis Freitag, 20. November, HFF München und Arena Filmtheater