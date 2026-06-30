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ZDF-Serie „München Beats“Größte Partyzone Europas: Der Kunstpark Ost kehrt zurück

Lesezeit: 4 Min.

Linda (Jule Hermann) träumt davon, DJ zu werden. Die ZDF-Serie „München Beats“ erzählt ihre Geschichte.
Linda (Jule Hermann) träumt davon, DJ zu werden. Die ZDF-Serie „München Beats“ erzählt ihre Geschichte. ZDF/Marc Reimann

Vor 30 Jahren wurde in München der Kunstpark Ost eröffnet. Eine ZDF-Serie über große Träume und junge Musik erinnert an das einzigartige Partyareal. Die Regisseurin Mimi Kezele hat die Energie damals selbst erlebt – und ist noch immer berauscht davon.

Von Bernhard Blöchl

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Linda trägt Jeans, Netz-Oberteil und Neon-Armband, auf den Flyern steht: „Techno 4-ever“. Es ist ihr erster Auftritt als DJ, die Masse tanzt, als zwei Polizisten die Party stoppen. „Nicht genehmigte öffentliche Veranstaltung“. Marius (Klaus Steinbacher) hilft Linda (Jule Hermann) mit einem Trick aus der Bredouille. Später, tief in der Nacht, beim Schleppen der CD-Koffer, erklärt er ihr, warum er gekommen ist: „Ich muss doch dabei sein, wenn du deinen ersten Rave machst. Wenn du schwebst.“

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