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Preisverleihung beim Filmfest MünchenGroße Ehre für einen Minimalisten

Lesezeit: 3 Min.

Der Italiener Toni Servillo gibt nicht gerne Privates preis. Er lobt lieber andere.
Der Italiener Toni Servillo gibt nicht gerne Privates preis. Er lobt lieber andere. Mark Siaulys Pfeiffer

Toni Servillo erhält auf dem Filmfest den „CineMerit-Award“. Er spielt Päpste, Mafiosi oder Ministerpräsidenten. Und auch im Leben ist er eine Autorität. Dementsprechend wird er behandelt.

Von Josef Grübl

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Mit einer XXL-Transportrolle ist der junge Mann unterwegs, vorsichtig holt er ein gerolltes Filmplakat daraus hervor. „La Grande Bellezza“ steht darauf, die große Schönheit also. So etwas muss natürlich groß sein, klein geht bei diesem Titel gar nicht. Und damit ist der Postermann vorm Gloria Filmpalast am Stachus genau richtig: Denn mit ihm wartet eine Traube von Menschen auf einen Künstler, der wie kein anderer für die große Schönheit steht. Nicht unbedingt, weil er selbst so attraktiv wäre (damit tritt man ihm sicher nicht zu nahe), sondern weil er einem der schönsten Filme der vergangenen Jahrzehnte sein Gesicht geschenkt hat. „La Grande Bellezza“ heißt das Oscar-prämierte Werk aus dem Jahr 2013, es geht darin um die Ewige Stadt Rom und das Streben nach Bedeutsamkeit, nach Spannung, Sinn und Schönheit im Leben.

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Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych

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