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Ehrengast beim Filmfest MünchenUS-Star David Duchovny stellt sich gegen Donald Trump

Lesezeit: 3 Min.

„Es sind der Schmerz und der Verlust, die uns vereinen – nicht Erfolg oder große Höhenflüge“: US-Star David Duchovny wird in München für sein Schaffen geehrt (links neben Filmfest-Chef Christoph Gröner).
„Es sind der Schmerz und der Verlust, die uns vereinen – nicht Erfolg oder große Höhenflüge“: US-Star David Duchovny wird in München für sein Schaffen geehrt (links neben Filmfest-Chef Christoph Gröner). Robert Haas

Hollywood-Schauspieler David Duchovny erhält in München den Ehrenpreis des Filmfests. Bei seinem Auftritt widerspricht er Donald Trump und hinterfragt die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz.

Von Bernhard Blöchl

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Auf Agent Scully folgt Agent Mulder. Ob paranormales Akte-X-Phänomen, taktische Meisterleistung der Veranstalter oder einfach nur Zufall – eine schöne Fügung ist es allemal, dass nach Gillian Anderson im Vorjahr nun ihr langjähriger Serienpartner David Duchovny mit dem großen Ehrenpreis des Filmfests München ausgezeichnet wird.

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