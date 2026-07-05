Auf Agent Scully folgt Agent Mulder. Ob paranormales Akte-X-Phänomen, taktische Meisterleistung der Veranstalter oder einfach nur Zufall – eine schöne Fügung ist es allemal, dass nach Gillian Anderson im Vorjahr nun ihr langjähriger Serienpartner David Duchovny mit dem großen Ehrenpreis des Filmfests München ausgezeichnet wird.
Ehrengast beim Filmfest MünchenUS-Star David Duchovny stellt sich gegen Donald Trump
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Hollywood-Schauspieler David Duchovny erhält in München den Ehrenpreis des Filmfests. Bei seinem Auftritt widerspricht er Donald Trump und hinterfragt die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz.
Von Bernhard Blöchl
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