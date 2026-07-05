ZDF-Serie „München Beats“ : Größte Partyzone Europas: Der Kunstpark Ost kehrt zurück

Vor 30 Jahren wurde in München der Kunstpark Ost eröffnet. Eine ZDF-Serie über große Träume und junge Musik erinnert an das einzigartige Partyareal. Die Regisseurin Mimi Kezele hat die Energie damals selbst erlebt – und ist noch immer berauscht davon.