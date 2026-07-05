Das 43. Filmfest München ist am Sonntag zu Ende gegangen. Wer war da und wie viele kamen? Ein Überblick über Stars, Preise und die allgemeine Stimmung bei Deutschlands sonnigstem Filmfestival.

Mit viel Glück und möglichst wenig Pech kam die mehr als 100-jährige Berlinerin Agnes durchs Leben, dasselbe wünscht sie auch ihrem jungen Mitbewohner Amir aus Iran: Die Komödie „Lieblingsmenschen“ wurde beim Filmfest München bejubelt, am Sonntag ging die 43. Festivalausgabe zu Ende. Viel Glück und gar kein Pech hatte Helena Hufnagels Film auch bei der Preisverleihung am vorletzten Festivaltag: „Lieblingsmenschen“ wurde mit dem „Audience Award“, dem Publikumspreis vom BR und der Süddeutschen Zeitung, in der Kategorie „National“ ausgezeichnet.