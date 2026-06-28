Zum Hauptinhalt springen

Eröffnung des Münchner FilmfestsGoldene Muscheln und ein schillernder Weltstar auf dem Isar Carpet

Lesezeit: 3 Min.

Sandra Hüller erscheint zur Premiere - dekoriert mit auffälligen goldenen Ohrringen, die auch als Lärmschutz bei allzu lautem Begeisterungsjubel für sie dienen könnten.
Sandra Hüller erscheint zur Premiere - dekoriert mit auffälligen goldenen Ohrringen, die auch als Lärmschutz bei allzu lautem Begeisterungsjubel für sie dienen könnten. Foto: Stephan Rumpf

Die „Opening Night“ für das Filmfest München beginnt mit zwei Premieren: Sandra Hüller glänzt in „Vaterland“. Und der neue Oberbürgermeister führt vor, wie man sich für den Job als Eröffnungsredner warm laufen kann.

Von Ulrike Heidenreich

SZ bei Google bevorzugen

Sage und schreibe  45 Weltpremieren stehen beim Münchner Filmfest an – und das innerhalb von nur zehn Tagen, bis zum 5. Juli. Die Liste der prominenten Ehrengäste präsentiert sich ebenfalls lang und glamourös. Und so ist klar, dass das Tempo hoch sein und schon die große Eröffnungsgala des Cineasten-Festivals am Samstagabend in der Isarphilharmonie ordentlich etwas hermachen muss. Da wird eigens ein großer Isar-Carpet ausgerollt für die internationale Prominenz aus Übersee und die nationale Filmgarde vom Fünf-Seen-Land, dem Wannsee bis zum Elbstrand.

Zur SZ-Startseite

Sommerfestival
:Von David Duchovny bis Angelina Jolie: Das sind die Höhepunkte des Münchner Filmfests

Beim Filmfest wird München zur Kinometropole. Stars wie David Duchovny, Sandra Hüller, Toni Servillo und Pedro Almodóvar sind Ehrengäste, Neues gibt es auch von Angelina Jolie. Der große Überblick.

Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite