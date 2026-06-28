Die „Opening Night“ für das Filmfest München beginnt mit zwei Premieren: Sandra Hüller glänzt in „Vaterland“. Und der neue Oberbürgermeister führt vor, wie man sich für den Job als Eröffnungsredner warm laufen kann.

Sage und schreibe 45 Weltpremieren stehen beim Münchner Filmfest an – und das innerhalb von nur zehn Tagen, bis zum 5. Juli. Die Liste der prominenten Ehrengäste präsentiert sich ebenfalls lang und glamourös. Und so ist klar, dass das Tempo hoch sein und schon die große Eröffnungsgala des Cineasten-Festivals am Samstagabend in der Isarphilharmonie ordentlich etwas hermachen muss. Da wird eigens ein großer Isar-Carpet ausgerollt für die internationale Prominenz aus Übersee und die nationale Filmgarde vom Fünf-Seen-Land, dem Wannsee bis zum Elbstrand.