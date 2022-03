In welcher Zeit und in welchem Geist das Reichsfilmarchiv entstanden ist, verrät bereits der Name. Es existierte von 1934 bis zum Ende der Nazidiktatur und hatte die Aufgabe, das Zeitgeschehen filmisch zu dokumentieren. Auch "Beutefilme" wurden im Zweiten Weltkrieg dort gelagert. Gleichzeitig wurden erste Maßstäbe für die Bewahrung von Filmen dort gesetzt und der internationale Austausch der Filmarchive wurde angestoßen. Somit ist die Geschichte des Reichsfilmarchivs durchaus ambivalent, dessen Bestände später in Filmarchive der UdSSR, der DDR und der Bundesrepublik übergingen und nach 1989 wieder zusammengeführt wurden. Von alldem erzählt der Film "Das Reichsfilmarchiv - Geschichte einer deutschen Institution" des Münchner Publizisten Heinrich Adolf, den dieser als Münchner Erstaufführung im Werkstattkino vorstellt.

