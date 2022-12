Nach dem Gewinn des sogenannten Studenten-Oscars in Gold vor zwei Monaten kann der Münchner Regisseur Nils Keller nun auch auf einen Oscar in der Kategorie "Live Action Short Film" hoffen. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat gerade die Shortlists mit potentiellen Kandidaten für die Oscarverleihung am 12. März 2023 in Los Angeles bekanntgegeben, Kellers Abschlussfilm an der HFF München, "Almost Home", hat es dabei auf die Liste der letzten 15 in der Kurzfilm-Kategorie geschafft. Ob die Geschichte eines Mutter-Sohn-Konflikts im Weltraum auch tatsächlich nominiert wird, stellt sich Ende Januar heraus: Dann wird weiter ausgesiebt, dann gibt die Academy die Oscar-Nominierungen bekannt.