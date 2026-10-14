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„Die andere Seite“ in MünchenAllein in den Alpen: Filmpremiere mit Nina Hoss

Lesezeit: 1 Min.

Hauptdarstellerin Nina Hoss vor beeindruckender alpiner Kulisse.
Hauptdarstellerin Nina Hoss vor beeindruckender alpiner Kulisse.
Florian Strandl/Trimafilm/X-Verleih

Der Kinofilm „Die andere Seite“ zeigt Nina Hoss als eine auf sich gestellte Frau im Hochgebirge. Die Schauspielerin stellt den Film persönlich in München vor.

Von Josef Grübl

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Auch wenn die Corona-Pandemie erst ein paar Jahre zurückliegt, scheinen die meisten Menschen sie schon wieder vergessen beziehungsweise verdrängt zu haben. Das sei ein psychologischer und neurologischer Schutzmechanismus, erklären Forschende, so etwas sei normal.

Nicht so leicht verdrängen kann die Ärztin Hanna im Kinofilm „Die andere Seite“: In ihrem Leben gibt es keine Normalität mehr, sie hat in einer Pandemie alles verloren – ihre Familie, ihren Beruf, ihre Gesundheit. Da sie selbst angesteckt wurde, vermeidet sie Kontakte und lebt zurückgezogen in einer Berghütte. Sie ist allein auf sich gestellt und zieht irgendwann immer höher hinauf in die Berge, einer unsicheren Zukunft entgegen.

„Ich habe immer gedacht, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt sie einmal. Doch was heißt das schon? Der Film erzählt von Flucht und Freiheit, von Ausgrenzung und Annäherung. Geschrieben und inszeniert wurde er von der Münchnerin Mariko Minoguchi, deren Spielfilmdebüt „Mein Ende. Dein Anfang“ 2019 beim Filmfest München lief und danach zu zahlreichen internationalen Festivals eingeladen wurde.

Für die Hauptrolle ihres zweiten Kinofilms konnte sie Nina Hoss gewinnen: Die deutsche Schauspielerin dreht Hollywood-Filme, Serien oder Arthouse-Dramen, erst kürzlich stand sie mit Cate Blanchett auf einer Theaterbühne in London. Hier ist sie über längere Strecken allein zu sehen, vor beeindruckender alpiner Kulisse, der Film liegt auf ihren Schultern. Am 15. Oktober kommen Hoss und Minoguchi zur Premiere nach München, eine Woche später läuft ihr Film bundesweit in den Kinos an.

Die andere Seite, D/AT 2026, Regie: Mariko Minoguchi, München-Premiere am Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46; bundesweiter Kinostart am 22. Oktober

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