Von René Hofmann

Als am 11. September 2001 islamistische Terroristen Flugzeuge entführten und diese in die beiden Türme des World Trade Center in New York steuerten, saß Peter Jennings als Nachrichten-Sprecher im Studio des US-amerikanischen Senders ABC – 17 Stunden lang. Als er später einmal gefragt wurde, wie er dies durchgehalten habe, antwortete er sinngemäß: Nun, ich war dabei, damals, als die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München von Palästinensern überfallen wurde.