Wohin man auch schaut: Überall steigen die Preise, im Restaurant, bei der Post oder im Supermarkt. Es geht aber auch anders: In den Kinos sinken die Preise, zumindest am zweiten September-Wochenende. Es ist wieder „Kinofest“, da werden Filme zum Sonderpreis von fünf Euro gezeigt, in ganz Deutschland, in vielen Kinos und auf allen Plätzen.

In München nehmen Multiplexe wie das Mathäser, Cinemaxx oder Royal an dieser Aktion teil, aber auch kleinere Kinos wie das Cincinatti, Cinema, City, Arri, Gloria oder das Neue Rex sind dabei. Wer aktuelle Kinohits wie Das Kanu des Manitu, Conjuring 4, Die Rosenschlacht, 22 Bahnen oder In die Sonne schauen zum Sparpreis sehen möchte, hat am 13. und 14. September Gelegenheit dazu.

Die teilnehmenden Kinos haben sich noch mehr einfallen lassen, auf ihren Spielplänen stehen an diesem Wochenende auch Fan-Lieblinge wie Herr der Ringe: Die Gefährten, Oppenheimer oder Notting Hill, sowie Previews von demnächst startenden Filmen wie The Negotiator, Ganzer halber Bruder oder Zweigstelle. Die Auswahl ist groß, es soll eben ein Kinofest für alle sein. Selbst für ganz kleine Kinofans ist etwas geboten: Das Disney Channel Mitmachkino findet ebenfalls am Kinofest-Wochenende statt. Hier führt Micky Maus durchs Programm, hier werden vor allem Vorschulkinder mitschauen, klatschen, singen, raten oder tanzen.

Das Kinofest stellt den Auftakt zu einem hoffentlich heißen Kinoherbst dar, anderswo geht etwas zu Ende: Die beiden großen Open-Air-Kinos der Stadt verabschieden sich am 13. September für dieses Jahr. Bei „Kino am Olympiasee“ läuft zum Saison-Finale das Abba-Musical Mamma Mia, dazu gibt es eine Tanzparty und Freidrinks. Bei „Kino, Mond & Sterne“ im Westpark steht kurz vor Ende noch Besuch an: Am 12. September werden alle vier Teile von Oktoberfest 1905 aufgeführt, das Filmteam möchte die Serien-Fortsetzung (die kurz darauf in der ARD zu sehen ist) dem Publikum persönlich vorstellen.

Besuch hat sich auch im Theatiner Kino angekündigt: Der italienische Schriftsteller Paolo Cognetti („Acht Berge“) hat die Seiten gewechselt und erstmals Regie geführt. Im Dokumentarfilm Fiore Mio begibt er sich auf eine Reise in die Bergwelt seiner Kindheit, begleitet wird er von seinem Hund. Cognetti tourt derzeit mit seinem Film durch Deutschland, am 18. September kommt er nach München.

Christoph Maria Herbst und Nico Randel im Film „Ganzer halber Bruder“. (Foto: Neue Schönhauser Filmproduktion/Wild Bunch Germany)

Im Rahmen der „Mittdoks“-Reihe wird auch im Schwabinger Monopol Kino Besuch erwartet: Am 24. September ist der österreichische Dokumentarfilm Noch lange keine Lipizzaner zu sehen, darin hinterfragt die in Wien geborene Olga Kosanović ihre eigene Einbürgerungsgeschichte – und warum ihr Antrag auf einen österreichischen Pass seit Jahrzehnten abgelehnt wurde. Die Regisseurin beantwortet nach der Vorstellung Publikumsfragen.

Im Filmmuseum hat die neue Saison begonnen, auf dem Programm stehen Retrospektiven der Regisseure Frank Capra, Shinji Sōmai und Orson Welles. Das Werkstattkino widmet sich am 17. und 18. September der Münchner Räterepublik. Und im Neuen Maxim Kino wird am 18. September im Rahmen der bundesweit stattfindenden Reihe „Lets-Dok“ am 18. September der Dokumentarfilm Born to Fake gezeigt. Darin geht es um die Frage, ob man in Filmen noch glauben darf, was man sieht. Darf man? Das kann man im Anschluss mit den Regisseuren Erec Brehmer und Benjamin Rost besprechen.