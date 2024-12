Raus in die Natur zieht es die zwölfjährige Bailey, als es ihr zu Hause zu viel wird. Ihr Vater (Barry Keoghan) hat mal wieder eine bescheuerte Geschäftsidee, nebenbei will er heiraten – was auch nicht die allerschlaueste Idee zu sein scheint. Zwischen Feldern, Wiesen und Wäldern trifft Bailey auf einen komischen Kauz: Bird ( Franz Rogowski ) trägt Rock und spricht mit deutschem Akzent, fortan wird er ihr treuer Begleiter. „Bird“ lautet auch der Titel des neuen Films der Britin Andrea Arnold („American Honey“), das wundersame Drama feierte im Mai Weltpremiere im Wettbewerb von Cannes .

Beim Festival „Around the World in 14 Films“ im Münchner City Kino stehen derzeit Festival-Highlights aus Cannes, Venedig oder Locarno auf dem Programm. Die meisten von ihnen laufen im kommenden Jahr regulär in den Kinos an, so auch der für Februar 2025 angekündigte „Bird“. Wer Luca Guadagninos Literaturverfilmung „Queer“ (mit Daniel Craig), Joshua Oppenheimers Endzeit-Musical „The End“ (mit Tilda Swinton) oder den neuen Film der kurdisch-österreichischen Regisseurin Kurdwin Ayub („Mond“) vorab sehen will, hat jetzt dazu Gelegenheit.

Bird, GB/USA/F/D 2024; Regie und Drehbuch: Andrea Arnold, Samstag, 14. Dezember, 21 Uhr, City Kino, Sonnenstraße 12a