Von Josef Grübl, München

Wenn Hochstapler, Sheriffs und Schachgenies aufeinandertreffen, kann das eigentlich nur eine muntere Runde werden. Und in der Tat ist die Stimmung beim Presselunch des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) mindestens so heiter wie die Lage finster ist: Die bayerische Filmförderung bringt kurz vor Beginn des Filmfests und der Wiedereröffnung der Kinos die Macher der Film- und Serienhits von morgen zusammen. Jeder von ihnen kann eine Corona-Drehgeschichte erzählen, niemand weiß, ob die Menschen den Weg zurück in die Lichtspielhäuser der Republik finden werden.

Acht Monate lang mussten diese zuletzt geschlossen bleiben; das Kinojahr 2020 war historisch schlecht, dieses Jahr dürfte kaum besser werden. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung draußen statt, genauer gesagt in mehreren nebeneinander liegenden Schanigärten im Münchner Westend. Es sind auch nicht so viele Menschen da wie in den Vorjahren, nur wenige Schauspieler, dafür umso mehr Macher. Womit wir auch wieder bei den eingangs genannten Herrschaften wären: Die Münchner Produzenten Markus Zimmer, Julia Rappold und Robert Marciniak sowie Tobias Walker und Philipp Worm erzählen von ihren neuen Filmen "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull", "Beckenrand Sheriff" und "Schachnovelle", die im August und September in die Kinos kommen sollen. Dort werden sie mit einer ganzen Reihe von anderen Hochglanzprojekten aus Hollywood & Co. Konkurrieren müssen, aufgrund der Kinoschließungen hat sich eben einiges angestaut.

Noch bis August entsteht mitten in der Stadt die München-Serie "Herzogpark"

Einen Schanigarten weiter sitzen Martin Moszkowicz und Oliver Berben von der Constantin Film, auch sie hoffen auf einen guten Kinosommer. Das Münchner Produktionsunternehmen setzt aber auch auf Fernsehen, so entsteht derzeit in Budapest eine große Serie über das Berliner Edelkaufhaus KaDeWe. Ebenfalls eine Serie dreht momentan Yoko Higuchi-Zitzmann, die man im nächsten Schanigarten Platz trifft: Noch bis August entsteht mitten in der Stadt die München-Serie "Herzogpark", die Produzentin hat auch zwei ihrer Darsteller mitgebracht.

Detailansicht öffnen Die drei Produzenten Oliver Berben, Kerstin Schmidbauer und Martin Moszkowicz (v. li.) hoffen auf einen guten Kinosommer. (Foto: Stephan Rumpf)

Dann übernimmt Jeanette Hain das Wort und berichtet von den Verstrickungen der Münchner High Society - und welche Rolle sie und ihr ebenfalls anwesender Kollege Tim Seyfi darin übernehmen werden. Die Berliner Schauspielerin scheint in der Rolle voll aufzugehen, zumindest spricht sie ein charmantes Münchnerisch. Sie sei ja gebürtige Münchnerin, sagt sie lachend, habe als Kind in Neuried gelebt und später in Schwabing: "Das habe ich mir also gar nicht antrainieren müssen." Dann bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass sich das Publikum das Film- und Serienschauen nicht abtrainiert hat.