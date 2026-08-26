Hannah rennt. Durch die Au, durch Haidhausen, den Englischen Garten. Fast so wie einst die Berliner Dauersprinterin Lola rennt die blondgelockte Biertrinkerin, Rocksängerin und Dialekt -Bewahrerin durch München , ihrer Freundin Layla hinterher. Die beiden spielen in einer Band namens Lacke Plörre, gemeint ist damit abgestandenes Bier – und nicht der Eisbach, in dem sie irgendwann mit einer tickenden Bombe im Gepäck landen. Genauer gesagt steckt der Sprengsatz in einem orangefarbenen Kinderrucksack, platziert werden soll er vor Hannahs Lieblingskneipe.

Warum das so ist, wissen weder sie noch das Publikum von „Bonnie – Eine Münchner Action-Komödie“. Aber darum geht es auch nicht, der Film ist eine wilde Hetzjagd durch das sommerliche München, Bonnie und Layla (Corinna Blädel und Lea Liebhart) haben trotz der Bombe viel Spaß, die sie verfolgenden Polizisten (Maximilian Held und Thomas J. Heim) sind ebenfalls eher von der gemütlichen Art. Action gibt es trotzdem, nicht nur im Filmtitel, es kommt zu Schießereien, Sauforgien und Explosionen.

„Bonnie“ ist eine Independent-Komödie, die ohne Senderbeteiligung oder Fördermittel entstanden ist, das Team rund um Regisseur Mark Lohr setzte auf Crowdfunding, Sponsoring und noch mehr Rock'n'Roll. Am 2. September feiert „Bonnie“ Premiere in München, in den Tagen und Wochen darauf tourt das Team durch Bayern, mit Bier und Band-Shirts, durch Städte wie Mühldorf, Erding oder Rosenheim. Der Titel bezieht sich auf eine Boazn namens Bonham (alias Bonnie), hier beginnt und endet die Geschichte auch. Den Filmemachern aber wünscht man eine Fortsetzung, ihre Münchner Geschichten sind hoffentlich noch nicht auserzählt.

Bonnie – Eine Münchner Action-Komödie, D 2026, Regie: Mark Lohr, Premiere am Mittwoch, 2. September, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46