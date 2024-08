Feuerwerke in München:Raketen hochjagen kann jeder – aber nicht so

Raketen hochjagen kann jeder – aber nicht so

Feuerwerke in München

Seit mehr als 30 Jahren sorgt Thomas Jorhann für den Knalleffekt: Er ist Chef-Feuerwerker des Olympiaparks. Warum er seine Arbeit als Kunst versteht – und was der Albtraum eines jeden Pyrotechnikers ist.

Von Thomas Becker

Wenn der Maroon XXL loslegt, wird es erst sehr laut, dann sehr still. Denn kein Böller ist lauter als dieser sogenannte Bühnenknall mit Titan-Silberfunken. 131 Dezibel in acht Metern Entfernung. Deswegen beträgt der Mindest-Sicherheitsabstand 30 Meter. Erst dann ist der gesetzlich erlaubte Schalldruckpegel von 120 Dezibel erreicht, und das ist immer noch so laut wie ein startendes Flugzeug. Der Maroon ist der einzige Kracher, bei dem Thomas Jorhann nicht überlegen muss, wann er ihn einsetzt. „Der ist mein Opener“, sagt der Chef-Feuerwerker des Olympiaparks, „der macht das Licht aus, sodass alle wissen: Jetzt geht’s los!“