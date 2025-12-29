Schwer zu sagen, was Gott von Böllern hält, aber der Verkauf von Silvester-Feuerwerk beginnt zumindest in der Ludwigsvorstadt mit Kirchenglocken. Um Punkt neun Uhr reißt Inhaber Philip Plan, 42, die Türe zu seinem kleinen Laden in der Nähe der Paulskirche auf und schreit „Willkommen“, sofort strömen die ersten 30 Menschen unter Glockengeläut herein, um sich bei „Götterfunken Feuerwerke“ mit Raketen und Böllern einzudecken.
Gleich am frühen Montagmorgen stehen die Menschen Schlange: Feuerwerksverkauf für Silvester. Aber worin genau liegt die Faszination, für die manche Hunderte Euro ausgeben?
