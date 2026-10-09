Neulich Nacht in Ramersdorf : Gegen zwanzig nach drei hören Menschen in einem Mehrfamilienhaus einen Rauchmelder piepsen, sie rufen die Feuerwehr. Die Rettungsleitstelle schickt sofort den neuesten Einsatzwagen los, ein „Vorauslöschfahrzeug“, kurz VLF. Tatsächlich gelingt es der Besatzung schnell, die betroffenen Räume ausfindig zu machen, die schlafenden Bewohner zu wecken und aus der verrauchten Wohnung zu bringen.

Das war eine von bislang „zwei bestätigten Personenrettungen aus lebensbedrohlichen Situationen“, sagt Alexander Köhler, der bei der Münchner Feuerwehr das Projekt „Blitz“ leitet. So haben sie den sperrigen Begriff „Vorauslöschfahrzeug“ verkürzt. So wie sie damit die Einsatzzeit verdichten wollen. Das VLF ist gedacht für größere Brände und Verkehrsunfälle. Wenn es also darum geht, Menschen aus brennenden Räumen zu holen oder eingeklemmte Personen aus Autos zu befreien.

Weil das VLF unabhängig vom Löschzug ausrückt, diesem quasi vorausgeschickt wird, bedeutet das für die Erstmaßnahmen am Einsatzort ein paar Minuten Gewinn – Zeit, die Leben retten kann. „Der Einsatz ist wegen der Personenrettung auf zehn Minuten konzipiert“, erklärt Köhler. Sobald ein Löschzug mit seinem schweren Gerät eintrifft, ist die Arbeit der schnellen Hilfstruppe getan.

Die Idee dazu schwebte Wolfgang Schäuble, dem Chef der Münchner Feuerwehr, schon lange im Kopf herum. „Der Technologiestandard der Feuerwehren ist 50 bis 70 Jahre alt“, sagt der Oberbranddirektor. Das Grundmodell der Schläuche etwa stamme noch aus den Dreißigerjahren.

2023 nahm die Projektgruppe „Blitz“ Gestalt an, allein ein Jahr brütete das Team über der nötigen Ausstattung. Den ersten Prototyp nahm die Münchner Feuerwehr am 1. Juli in Betrieb, er ist auf der Feuerwache 5 in Ramersdorf stationiert und im Durchschnitt einmal täglich im Einsatz. Jetzt, nach der Wiesn, folgt das zweite VLF für die Feuerwache 4 in Schwabing. Gegen Ende des Jahres kommt ein weiteres auf der Wache 3 im Westend dazu.

Von außen sieht man dem inklusive Ausstattung rund 500 000 Euro teuren Gefährt nicht an, was in ihm steckt. Da ähnelt der Wagen einem der üblichen Kleinfahrzeuge der Rettungsdienste: sechs Meter lang, 2,35 Meter breit, 2,68 Meter hoch. Damit kommt es gerade in Großstädten schneller durch enge Straßen als die breiten Löschzüge. Und im Inneren ist zukunftsweisende Technik untergebracht.

So schaut`s aus: Das neue Vorauslöschfahrzeug der Münchner Feuerwehr. Das Projekt wird bundesweit von anderen Feuerwehren mit Interesse verfolgt. Foto: Robert Haas

„Der Wagen ist zu hundert Prozent elektrisch“, erklärt Projektleiter Köhler, „nicht nur der Antrieb – die ganze Nutzung.“ Die Reichweite des 140 kW (oder 190 PS) starken Elektromotors beträgt 125 Kilometer – genug für den Einsatz in Großstädten, versichert Köhler: „Wir waren beim Ladestand noch nicht einmal im roten Bereich.“

Die neuen Akku-Geräte sind zudem nicht mehr ans Fahrzeug gebunden. So wird ein kleines Hebekissen nicht wie bisher üblich mit einem Hydraulik-Aggregat aufgepumpt, sondern eben mit Hilfe eines Akkus. Auch eine festverbaute Hochdrucklöschanlage wird elektrisch betrieben: Aus dem 300-Liter-Tank kann fast zehn Minuten lang Löschwasser mit einem Druck von bis zu 160 Bar durch einen speziellen Schlauch gepumpt werden. Der ist wesentlich dünner als gewohnt, lässt sich daher platzsparend aufbewahren und im Ernstfall auf bis zu 100 Meter ausrollen. Bislang mussten für so eine Länge mehrere Schlauchstücke erst miteinander verkuppelt werden.

Der „eigentliche Zeitbringer“ sei jedoch, dass man „um eine neue Technik herum die Aufgaben anders angeordnet“ habe, so Schäuble: „Wir haben jeden Handgriff angeschaut, alles auseinanderdividiert und wieder neu zusammengesetzt.“ Das Ergebnis: Die Vier-Mann-Besatzung des VLF arbeitet ganz anders als von den üblichen Löschzügen gewohnt. Die Umstellung sei gewöhnungsbedürftig, gibt Köhler zu. Aber die Motivation der Einsatzkräfte sei hoch, „sie sind auch angehalten, ihre Ideen einzubringen“.

Die Abläufe sind anders als bei den bisherigen Einsatzfahrzeugen

Für Verkehrsunfälle haben sie etwa ein Kombiwerkzeug aus Schere und Spreizer entwickelt und auf einer Art Rucksack verbaut. Der ist 30 Kilo schwer und trotzdem handlicher als die üblichen Geräte. Dadurch kann ein Mann allein damit umgehen. „Einer kann jetzt eine Aufgabe erledigen, die man sonst zu zweit machen müsste“, so Schäuble.

Auch in brennenden Gebäuden ist die VLF-Besatzung nicht mehr darauf angewiesen, zu mehreren vorzugehen und Körperkontakt zu halten, damit im Rauch keiner verlorengeht. Zur Ausstattung gehören Helme, in die Wärmebildkameras samt Mini-Bildschirm integriert sind, sodass sich die Einsatzkräfte sehend bewegen können und sich nicht mühsam vorantasten müssen. Zudem sind sie über eine interne Funkeinheit miteinander in Kontakt.

Damit die Blitz-Besatzung schon unterwegs die Lage einschätzen kann, ist sie auch verbunden mit dem automatisierten Drohnensystem, das die Münchner Feuerwehr seit Ende 2025 zur Sichtung eines Einsatzortes testet. „Wir wollen die Erkundungsphase so kurz wie möglich gestalten“, erklärt Schäuble das Zusammenspiel.

Das Projekt läuft bis Ende 2027, es wird begleitet von Wissenschaftlern der TU München. Sie sollen objektiv nachweisen, dass die Grundgeschwindigkeit beim Einsatz beschleunigt wird. Dazu vergleichen sie auch Übungseinsätze von herkömmlichen Löschzügen und neuem VLF: Die Szenarien werden mit Kameras aufgezeichnet und anschließend analysiert. „Es sieht schon jetzt danach aus, dass es deutliche Vorteile gibt“, sagt Köhler.

Sein Projekt wird bundesweit von Feuerwehren interessiert verfolgt. Die eingesetzte Technik ist noch nicht auf dem Markt, aber es gibt schon Überlegungen, welche Akku-Geräte sich in gewöhnliche Löschzüge übernehmen lassen. Auch einem absehbaren Fachkräftemangel käme das VFL entgegen: Damit wäre künftig weniger Personal nötig, um Menschenleben zu retten.