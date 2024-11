Von Susi Wimmer

Die Geschichte klingt nach einem schlechten Scherz: Feuerwehrauto fährt Mann an, Feuerwehrleute wollen den Schwerverletzten mit Oberschenkelhalsbruch völlig laienhaft auf eine Trage zerren, fahren ihn schließlich in eine Klinik – und schicken ihm dann auch noch eine Rechnung über den Kliniktransport. „Einfach unfassbar“, sagt Jörg Breyer, der Mann, dem das genau so widerfahren ist. Seit 2020 kämpft er für Schadenersatz und Schmerzensgeld und will vom Chef der Münchner Feuerwehr Antworten. Bislang allerdings sagt ihm nur Thomas Böx, Vorsitzender Richter der 15. Zivilkammer am Landgericht München I, was er von der Sache hält – und unterbreitet ihm einen Vorschlag.