Ein Waldkauz hat sich in einem Münchner Kamin verirrt und den Weg nach draußen nicht mehr gefunden. Das hilflose Tier musste am Dienstagmorgen von der Feuerwehr befreit werden.

Die unglückliche Begegnung zwischen Kauz und Kamin ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in Bogenhausen. „Wie genau es dem Tier gelungen war, sich in diese doch eher unkomfortable Lage zu manövrieren, ist der Feuerwehr nicht bekannt“, heißt es im Pressebericht zu dem Notfalleinsatz.

Die Feuerwehrleute verschafften sich über eine der Kamintüren im Haus Zugang zum Vogel und befreiten das gefangene Tier. In einer Tierfangbox sei der Waldkauz dann für eine Untersuchung in eine Tierklinik gebracht worden.