Die Feuerwehr hat in München zwölf Menschen aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. Ein Techniker habe zuvor bereits rund zwei Stunden lang in der Studentenstadt vergeblich versucht, den Fahrstuhl wieder in Gang zu setzen, teilte die Feuerwehr mit. Schließlich habe er die Einsatzkräfte zur Unterstützung gerufen.