Fleischabfälle auf mehreren Straßen in der Münchner Innenstadt haben einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die ungewöhnliche Spur aus Tierresten erstreckte sich laut einem Feuerwehrsprecher über mehrere Bereiche – unter anderem am Baldeplatz, in der Auen- und Wittelsbacherstraße sowie an der Reichenbachbrücke in der Isarvorstadt.